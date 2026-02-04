Кошачий язык: как понять, что питомец вас ненавидит

Ветеринар Шеляков: кошки открыто проявляют страх и стресс

По мнению многих владельцев кошек, если домашний любимец отворачивается или уходит из комнаты, а тем более шипит при виде хозяина — это признак ненависти. О том, так ли это, и как правильно считывать сигналы питомца, URA.RU рассказал ветеринар Михаил Шеляков.

То, что мы принимаем за ненависть, зачастую является обычной защитой границ — кошка определенным образом реагирует на страх и напряжение. Злость и тем более месть — понятия, которых в кошачьем мире нет — животные просто откровенно показывают, с кем им комфортно, а с кем — нет.

Уровень восприятия мира кошками и собаками можно сравнить с таковым у трехлетнего ребенка. В этом возрасте у маленького человека уже выработан базовый спектр эмоций, однако у братьев наших меньших знакомые нам реакции проявляются по-другому.

Кошки эмоционально более скрытны, тогда как у собак эмоции прямо считываются по поведению. Из-за того, что кошачьи сигналы проявляются тоньше, человеку зачастую сложно их правильно трактовать — в итоге хозяин может приписывать животному злость или ненависть, хотя речь идет об испуге или стрессе.

Наиболее часто встречающийся, и при этом часто игнорируемый человеком признак неприязни — попытка избежать контакта. Когда кошка отказывается принимать пищу из рук и не хочет находиться поблизости, тем более, если она демонстративно уходит, это прямой сигнал, что общаться она не хочет.

То же самое касается шипения, укусов или царапанья — такое поведение далеко не всегда символизирует агрессию в отношении конкретного человека — это может означать, что животному просто страшно или некомфортно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.