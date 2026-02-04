Фильм «Буратино» покажут в Бразилии и более чем в 30 странах Латинской Америки

Сергей Добровинский
Картину, созданную при участии Национальной Медиа Группы, выпустят в латиноамериканский прокат в марте 2026 года.

Фото, видео: НМГ Кинопрокат; 5-tv.ru

Кинокартину «Буратино», созданную при участии Национальной Медиа Группы, собираются выпустить в прокат в Бразилии и еще более чем в 30 странах Латинской Америки начиная с марта 2026 года. Соответствующие договоренности с местными дистрибуторами достигнуты в преддверии визита Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина в Бразилию 5 февраля и российско-бразильского бизнес-форума.

Генеральный директор НМГ Светлана Баланова отметила, что показ фильма позволит зрителям Бразилии и других стран латиноамериканского региона ближе познакомиться с классикой и новинками российского медиаконтента, а также поспособствует взаимопониманию народов.

Буратино — фильм о том, что в любых обстоятельствах важно оставаться верным себе, и о силе безусловной любви, которая творит чудеса. Среди производителей фильма: Национальная Медиа Группа, кинокомпания «Водород» и Art Pictures Studio, Первый канал, Плюс Студия, Art Pictures Distribution и Фонд кино. Дистрибуцией фильма в России занимается «НМГ Кинопрокат», а за рубежом — Art Pictures Distribution.

Ранее 5-tv.ru публиковал отзывы зрителей о фильме «Буратино».

