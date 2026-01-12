Современная графика и старый-добрый посыл: зрители о новом фильме «Буратино»

Экранизацию уже посмотрели почти четыре миллиона зрителей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Новую экранизацию «Буратино» посмотрели почти четыре миллиона зрителей

Новая экранизация «Буратино» за новогодние праздники собрала в прокате больше двух миллиардов рублей, фильм посмотрели почти четыре миллиона зрителей. В некоторых городах даже ввели дополнительные сеансы. Те, кто уже побывал в кино, особенно отмечают игру актеров, современную графику и старый-добрый посыл: сказка по-прежнему учит дружбе, взаимовыручке и уважению старших.

Интересно, что премьера «Буратино», снятого при участии Национальной Медиа Группы, состоялась ровно через 50 лет после первой экранизации. Музыку к обеим лентам написал Алексей Рыбников. А главные роли на этот раз исполнили Виталия Корниенко, Федор Бондарчук, Александр Петров и другие.

Ранее 5-tv.ru писал, что образ главного героя в новой версии создан с использованием технологии захвата движения, а его воплощением стала актриса Виталия Корниенко. Роль папы Карло исполнил Александр Яценко, Мальвину сыграла Анастасия Талызина, а Пьеро — Степан Белозеров. В актерский состав также вошли Марк Эйдельштейн, Рузиль Минекаев, Федор Бондарчук, Лев Зулькарнаев, Виктория Исакова, Александр Петров и народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

