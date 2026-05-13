Звезда сериала «Во все тяжкие» сыграет в третьем сезоне «Фоллаута»

Сергей Добровинский
Какую роль будет исполнять знаменитый актер, неизвестно.

В третьем сезоне «Фоллаута» сыграет актер сериала «Во все тяжкие» Аарон Пол

Актер Аарон Пол, известный по роли Джесси Пинкмана в сериале «Во все тяжкие», будет сниматься в третьем сезоне «Фоллаута». Об этом сообщило издание Deadline.

В проекте участвуют также исполнительные продюсеры Джонатан Нол и Лиза Джой, вместе с которыми Пол работал над сериалом «Мир Дикого Запада». Какую роль будет исполнять актер, неизвестно.

Среди других громких имен актерского состава третьего сезона — Аннабель О’Хэйгэн, звезда «Дневника для Джордана», Дэйв Реджистер из проекта «Декстер: Воскрешение» и Фрэнсис Тернер, игравший в популярном сериале «Пацаны».

Аарон Пол получил мировую популярность благодаря исполнению одной из главных ролей в сериале «Во все тяжкие». Он играл вместе с Брайаном Крэнстоном, который воплотил на экране образ учителя химии и наркоторговца Уолтера Уайта.

Ранее 5-tv.ru писал, что зарубежные сериалы «Одни из нас» и «Фоллаут» вошли в топ-100 самых популярных шоу в жанре фантастики среди российской аудитории.

