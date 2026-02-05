Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 февраля

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 9 по 15 февраля.

В течение недели все еще ощущается энергия, наполненная духом независимости, стремлением показать свою уникальность и реализовать потенциал в группе единомышленников. Акцент по прежнему сконцентрирован на коллективных идеях, инновациях, дружбе. Пространство вибрирует новыми веяниями, преподносит нам необычные, в чем-то загадочные и экстраординарные события.

Несмотря на плавное смещение космического потока в сторону умиротворенных Рыб, этот период нельзя назвать предсказуемым и спокойным. В результате напряженного Ураном Солнца, ощущается повышенная эмоциональность и склонность к необычным экспериментам, порой граничащим с эксцентричностью. Возможны некоторые недопонимания с окружающими.

Попробуйте начать более внимательно относиться к людям, быть избирательными в своих желаниях и осознать, что своими действиями мы влияем и на жизни других. Проводите больше времени в обществе добродушно настроенных людей и в компании друзей. Марс, в том же импульсивном Водолее, склоняет к постоянному движению и жажде действий в свободном и нетрадиционном формате.

В поступках преобладает резкость, решительность и поспешность. Нет места рутине и однообразию. Эффективнее действовать в коллективе или в социально ориентированных направлениях. Дела, начатые в это время, несут в себе энергии реформирования и преобразования, что может быть интересно с научной или исследовательской точки зрения. Создаются прекрасные возможности быстро осваивать новшества и видеть вещи в перспективе, проходить тренинги саморазвития, повышать компетентность в айти-технологиях и программировании.

Немного замедлят водолейско-уранический темп недели, Меркурий и Венера в творческом иррациональном водном пространстве Рыб. Несмотря на то, что планета ментала в Рыбах действует искаженно, влияние Юпитера добавит положительных моментов, а соединение с кармическим узлом укажет, что необходима цель или миссия на нашем пути. Ум готов поглощать много информации и оптимистично справляться с жизненными вызовами.

Однако, при подобном положении Меркурия, наступает пик путаницы в документах, коммуникациях и информации. Это время для перепроверки и внимательности как на дороге, так и в деловой сфере. Могут возникнуть сложности сориентироваться в правильном направлении. Поэтому найдите «веские причины» сосредоточиться на поставленной цели. Лучше всего позволить идеям и мыслям приходить через состояние вдохновения.

С 10 февраля Венера, олицетворяющая чувства, любовь и ресурсы готова пережить богатую гамму эмоций в мечтательном знаке Рыб. Усиливается воображение, творческие способности, гиперчувствительность. Возникает желание делать добро. Но вместе с тем, ослабевает ощущение реальности. Из-за состояния витания в облаках и зависимости от обстоятельств — это не время для трезвых расчетов и равноправных отношений. Венера склоняет как к духовному родству, так и надуманным идеалам.

Мы предаемся фантазиям и становимся уязвимыми со стороны любимых людей. Эти дни больше подходит для творчества, занятий музыкой и искусством, психологией и эзотерикой, для душевных разговоров с близкими людьми. Финансовая сфера требует планирования, так как без должного контроля деньги утекают как вода. В пятницу благоприятно приобретать личные вещи и текстиль, приносящие уют и ощущение заботы.

Важное событие периода попадает на субботу, 14 февраля. Сатурн окрашивается огненными красками Овна. Контрастную смену знака социальной и рассудочной планетой дополнит соединение с противоположным по энергиям Нептуном. Будет создавать фон напряжение между реальностью и мечтами. При этом, наступает время проверки идеалов на прочность, а также шанс воплощать что-то иллюзорное, но желаемое в конкретные действия.

Овен — гороскоп на неделю

Овнов ждут приятные семейные встречи или удачные сделки с недвижимостью. Усиливается воображение и вдохновение. Украсьте на этой волне свой дом, привнесите в него больше уюта и комфорта. Гармоничная домашняя атмосфера, уединение и водная стихия помогают найти внутренний покой, усиливают ваше обаяние и привлекательность. Не отказывайте в помощи тем, кто в ней нуждается. Хорошее время, чтобы поработать над раскрытием психологических акцентов подсознания и сфокусироваться на интуитивном восприятии мира.

Телец — гороскоп на неделю

У Тельцов коллективная деятельность приводит к успеху и новым возможностям. Желание строить планы на будущее и мечтать об идеальном обществе объединяет вас с большим количеством друзей. Именно с ними лучше всего реализовывать проекты.

В этот период появляются обширные контакты и связи, известность и своя аудитория в пространстве интернета. Перспективно складываются дела, связанные с крупными компаниями, политическими партиями и общественными организациями. В деловых кругах также сопутствует удача и неожиданный фарт.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам звезды помогают наладить деловые связи и произвести хорошее впечатление на начальство своим профессионализмом. Это период признания ваших заслуг и финансового вознаграждения за усердный труд. Успешно происходит основание собственного дела и закладка фундамента будущих достижений. Официальные инстанции или уполномоченные лица помогают урегулировать финансовые вопросы, получить поддержку или кредит. Возможна выгодная инвестиция, особенно в сфере недвижимости и строительства.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам небо дарит благоприятные возможности максимально проявиться в общественной жизни, а также в политической, преподавательской, научной деятельности. Юпитер в вашем знаке — это ваш главный козырь! Он посылает огромный заряд энергии, смелости и решимости. Вы в удачной позиции для любых начинаний, требующих личного присутствия. Направьте этот поток на самовыражение и активную проекцию своего «я» в окружающую среду. Занять видную позицию помогает также изменение имиджа и модели поведения в сторону респектабельности и статусности.

Лев — гороскоп на неделю

У Львов подходящее время разобраться в своем внутреннем мире, лучше понять себя и способы выражения эмоций, заглянуть в подсознание и подвести итоги проделанной глубинной психологической работы. Важно давать себе отдых, практиковать медитацию. Удачный период для деятельности, связанной с установкой систем безопасности, страхованием, открытием накопительного счета или заботы о своем здоровье. Сейчас хорошая возможность для оформления медицинского страхового полиса и обследования организма.

Дева — гороскоп на неделю

Для Дев — это неделя интенсивной совместной работы. Активизируется социальная жизнь, усиливается ваша популярность в коллективе и интернет-сообществах, появляются приятные сюрпризы от друзей. Вы можете встретить человека, который станет вам близок по духу. Будьте честны и искренне в чувствах. Удача благоволит решению юридических вопросов, консультационной деятельности, получению протекции и спонсорской помощи. Завоевывайте окружающий мир посредством оригинальности и интеллекта.

Весы — гороскоп на неделю

Энергия Весов направлена на темы работы и здоровья. Полезно заняться оздоровлением костной системы и опорно-двигательного аппарата, записаться на курс массажа, добавить в спортивный график тренировки пилатесом. Период дает много сил для решения сложных задач и принятия важных карьерных решений. Создаются возможности заручиться поддержкой руководства. Однако, от вас потребуется действовать стратегически, а не импульсивно. Не допускайте переутомления.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам открываются возможности, чтобы добавить масштабности и размаха в свои проекты. Активное самовыражение наполняет вас страстью в сердечных делах. Вы можете встретить человека, чьи взгляды и чувства вас обогатят и окрылят. Дальние поездки и путешествия расширяют мировоззрение. Хорошее время для изучения новых философских веяний, раскрытия творческих талантов, для любви, общения с зарубежными партнерами, учителями и духовными наставниками.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы намерены проявлять активные действия в семейных делах. Самое время затеять ремонт, переезд или выяснить спорные моменты в отношениях. Действуйте аккуратно, без давления на близких. Возникают финансовые дела, связанные с бизнесом, наследством, материальными активами деловых партнеров или супругов. Удачный период для ипотечного кредитования, страхования, плановых хирургических вмешательств. Если внести коррективы в свой распорядок и завести полезные привычки, то это надолго закрепится в вашей жизни.

Козерог — гороскоп на неделю

Для Козерогов планетарная энергия сулит успешное сотрудничество и настрой на одну волну с деловыми партнерами. Процветают консультационные и юридические услуги. Завязываются интересные и романтические знакомства. Юмор и удачная шутка смягчат вашу прямолинейность, помогая найти компромисс и укрепить союзы. Деловые переговоры, заключение договоров и соглашений, процессы обучения и командировки проходят легко и успешно.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи могут рассчитывать на дополнительные доходы, получение субсидий и пособий. Приходят хоть небольшие, но стабильные финансовые поступления. Вы можете выгодно продать ненужные вещи, а также купить товары для быта, массажное оборудование или приборы для здоровья. Сконцентрируйтесь на планировании бюджета. Неделя приносит гармонию в рабочий коллектив и помогает наладить полезные рутинные процессы. Также это хорошее время для улучшения рациона и заботы о себе.

Рыбы — гороскоп на неделю

У Рыб время для творчества и любви. Личная жизнь подарит вам вдохновение. Под этим влиянием ваше поведение и реакции станут более страстными, глубокими и решительными. Вас ждут приятные романтические моменты и желание окружить себя красивыми вещами.

Идеально для занятия хобби, свиданий, интересного досуга. Творческое проявления себя привлечет внимания публики, которая оценит ваши таланты. Благоприятный период для ответственных выступлений и переговоров, для заключения сделок, участия в тренингах личностного роста.

