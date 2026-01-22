Ничего не изменилось? Почему год Лошади еще не наступил и когда ждать перемен

Год Лошади наступит 17 декабря по Восточному календарю

Год Лошади по китайскому календарю начинается с 17 февраля 2026 года. Получается, в ночь с 31 декабря на 1 января мы просто встречали наш Новый год — 2026-й. Да, большая его часть пройдет под знаком Лошади. Но до 17 февраля мы наслаждаемся энергиями года Деревянной Змеи. Об этом 5-tv.ru рассказала астролог Маргарита Богатова.

17 февраля — дата лунного нового года, который высчитывается по лунному календарю и приходится на второе новолуние с зимнего солнцестояния. И сам новый год празднуется по дням цикла луны. И длинные новогодние каникулы первыми придумали китайцы. Это имеет логичное обоснование: от новолуния до полнолуния Китай кутит.

Каждый день посвящен чему-то особенному. Среди них есть дни поминовения предков и тех, кто не с нами. День духа кухни — важное время для семьи, быта. И пиковая фаза празднования приходится на полнолуние.

Китайский новый год — важная энергетическая точка года, поскольку он привязан не столько к дате, сколько к лунному и солнечному циклам. То есть, по сути, он больше в ритме с нашей планетой, чем календарный новый год 31 декабря.

Ну а зверушки — змея, лошадь, потом будет коза — плотно связаны с расположением Юпитера относительно Земли и Солнца. Цикл Юпитера примерно 12 лет — как и зверушек в китайском календаре. Отсюда и название пышное: Князь Года. То есть каждая позиция Юпитера делает определенный акцент или способствует определенной энергетике у нас тут на Земле. Юпитер — самая крупная планета, и китайцы к нему с большим уважением.

Получается, китайский календарь в большей степени опирается на циклы Солнца, Луны, Юпитера, чем наш западный. Если же спуститься с небес на землю, то не стоит расстраиваться, если первые дни нового года не оправдали ожиданий перемен. Используйте эти энергии для того, что подготовиться к году Лошади.

Проведите расхламление, детокс, подбейте хвосты. Перед новым годом принято, к примеру, тщательнейшим образом убирать квартиру или дом — как раз на уходящей Луне это очень хорошо, чтобы войти в новый год по лунно-солнечным циклам с чистым пространством и позитивным настроем.

Ранее 5-tv.ru публиковал лунный гороскоп стрижек на февраль 2026.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.