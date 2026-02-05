Обман под видом бонусов: мошенники загнали родителей геймеров в долги через маркетплейсы

Жертвами злоумышленников стали 16 человек.

В России накрыли банду «игровых» мошенников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В России задержали мошенников, которые обманывали детей на миллионы в онлайн-играх

Сотрудники полиции задержали жителя Бийска и москвичку, которых подозревают в грабеже россиян, используя доверие детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Злоумышленник находил жертв в чатах популярных онлайн-игр. Он предлагал несовершеннолетним дешево купить внутриигровую валюту и атрибуты. Под этим предлогом мужчина убеждал детей продиктовать коды из СМС, которые приходили на телефоны их родителей.

Получив доступ к данным, мошенник оформлял на взрослых рассрочки на маркетплейсах на суммы от 50 до 100 тыс. руб. Товары в пунктах выдачи забирала сообщница из столицы. В дальнейшем они перепродавали вещи, а вырученные деньги делили между собой.

В полицию уже обратились 16 пострадавших. В ходе обысков у задержанной москвички нашли часть непроданных товаров. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража», фигуранты находятся под подпиской о невыезде, а на их счета наложены ограничения для возмещения ущерба. Проверка продолжается — силовики устанавливают возможных соучастников и другие криминальные эпизоды.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мошенники разработали новую схему обмана россиян с онлайн-занятиями

