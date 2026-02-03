Репетиторы под прицелом: мошенники разработали новую схему обмана россиян с онлайн-занятиями

Эфирная новость 36 0

Как злоумышленники похищают данные преподавателей?

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мошенники разработали новую схему обмана россиян с онлайн-занятиями

О новой схеме мошенников предупреждает полиция. Аферисты открыли охоту на репетиторов. После получения ссылки на онлайн-занятие они говорят, что та не работает. И отправляют свою, которая ведет на фишинговый сайт.

Внешне он похож на платформу для видеосвязи. Жертва вводит пароль для входа. Таким образом в руки злоумышленников попадают учетные данные электронной почты. Персональная информация позволяет получить доступ к другим сервисам, привязанным к взломанному аккаунту.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
 

 

 

 

 

-21° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.02
1.29 91.25
0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:06
Пенсионерка из Ульяновска умерла после аферы с квартирами по «схеме Долиной»
8:53
Репетиторы под прицелом: мошенники разработали новую схему обмана россиян с онлайн-занятиями
8:36
«Самая суровая»: в Подмосковье космонавты провели тренировку по выживанию в зимних условиях
8:20
Уже не те милые близняшки: что случилось с сестрами Олсен и как они изменились
8:19
Силы ПВО за ночь уничтожили десять украинских беспилотников над регионами России
8:00
Трагическая судьба девочки с начесом из «Добро пожаловать»: что стало с актрисой

Сейчас читают

На подсветку стрип-клуба: Берлин отправлял генераторы в Киев, пока немцы замерзали
Операторы FPV-дронов сорвали две попытки ротации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 февраля, для всех знаков зодиака
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео