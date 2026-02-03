Репетиторы под прицелом: мошенники разработали новую схему обмана россиян с онлайн-занятиями

Мошенники разработали новую схему обмана россиян с онлайн-занятиями

О новой схеме мошенников предупреждает полиция. Аферисты открыли охоту на репетиторов. После получения ссылки на онлайн-занятие они говорят, что та не работает. И отправляют свою, которая ведет на фишинговый сайт.

Внешне он похож на платформу для видеосвязи. Жертва вводит пароль для входа. Таким образом в руки злоумышленников попадают учетные данные электронной почты. Персональная информация позволяет получить доступ к другим сервисам, привязанным к взломанному аккаунту.

