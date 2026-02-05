Убийство в Германии, убежище в Москве: семья Донцовых скрывается от правосудия

Подозреваемых в жутком убийстве, которое произошло в Германии, удалось обнаружить в Москве. Наталью Донцову и ее сына Александра обвиняют в жестокой расправе над его женой — гражданкой Казахстана Айгуль Сайлыбаевой. На теле убитой женщины нашли следы истязаний. Известно, что она ждала второго ребенка.

Мать и сын в международном розыске, но, несмотря на это, они спокойно живут в столице. Российские следователи уже начали собственную проверку. Корреспондент «Известий» Елисей Савлюк знает все детали. Смотрите его эксклюзивный репортаж.

Дверь в свою квартиру Александр Донцов открывает только в присутствии сотрудников полиции, которых сам же и вызвал. Видно, как он волнуется — взгляд испуган, а голос дрожит. Когда Донцов понимает, что перед ним журналисты, спешит обвинить нас в клевете.

«Вы очень много лгали. Очень много дезинформации показывали. Люди, не поддавайтесь на провокации, не верьте, не поддавайтесь на эти бандитские методы. Я уже написал заявление, больше с вами говорить не буду. Спасибо большое за ваш приезд. Пожалуйста, уберите этих людей отсюда», — говорит подозреваемый Александр Донцов.

Будучи в международном розыске за истязание собственной жены Айгуль Сайлыбаевой, Донцов тем не менее спокойно живет и работает в Москве. Вместе с мамой Натальей Донцовой. Она главный фигурант в деле об убийстве. С ними же живет и бабушка Луиза Мильбах.

Вот она — в футболке с изображением дочери Натальи — с тех времен, когда та баллотировалась в мэры Москвы. Мы выяснили их место жительства. Встретили съемочную группу не радушно. Александр Донцов даже решил написать заявление на журналистов… за стук в дверь. По пути в отдел отказывался отвечать на вопросы.

— Александр, а расскажите, где ребенок сейчас находится? Почему вы жену свою не искали, когда она пропала? Вы не будете ни на один вопрос отвечать?

Зверская расправа над бывшей судьей еще в 2024 году повергла общественность в ужас. Обезображенное тело беременной Айгуль нашли в озере в Германии. Экспертиза доказала — ее убивали с особой жестокостью. Ударили по голове, а затем напали с ножом. Главной подозреваемой стала свекровь погибшей.

«В квартире столько много крови — в спальне, в коридоре, в ванной комнате, в гостиной. Даже в гостиной под диваном кровь, и везде кровь Айгуль и именно кровь Натальи», — рассказала мать погибшей Шолпан Баткалова.

Еще до возбуждения в Германии уголовного дела, практически сразу после убийства, Наталья Донцова успела сбежать в Россию. Через два месяца Александр сделал то же самое — с собой увез дочь. Где сейчас находится малышка — до сих пор неизвестно. Александр Донцов ее не показывает. Хотя соседи периодически видят с коляской его мать.

«Ну как будто бы да, как будто бы видела коляску. Я так понимаю, что они недавно заселились вообще в квартиру. Я думаю, что они максимум полгода здесь живут», — отмечают соседи.

Известно, что Александр работает в престижном столичном вузе. Но сейчас на больничном, хоть и больным совсем не выглядит. Возможно, ушел он туда не просто так — после нашего расследования столичные следователи организовали проверку. Донцовых вызвали на допрос. Муж убитой показания дал, а вот свекровь общаться со следователем отказалась, сославшись на 51-ю статью Конституции России. Как выяснилось, Айгуль не рассказывала родителям о проблемах в семье. Но поделилась секретами с подругой — незадолго до смерти.

«Я так поняла… свекровь, кажется, видит во мне не сноху, а видит какую-то соперницу, которая хочет занять место мамы. И она вечно лезет в наши отношения», — говорила она.

В отделе полиции Александр Донцов провел меньше часа. Там в свое оправдание произнес всего одну фразу.

«Да, наговаривают», — сказал он.

Из отдела Донцова отпустили домой. Это он в других странах в розыске, а в России может делать все, что захочет.

— Почему не хотите говорить с нами? Вы чувствуете за собой грешок какой-то? Что вызывает вашу агрессию, мы же хотели просто с вами пообщаться? Вы же можете сказать, что вы не виновны? Или виновны?

Возможность привлечения к ответственности семьи Донцовых есть. И скрыться в другой стране Александру и Наталье уже не получится — из-за проверки следователи теперь будут контролировать каждый шаг семьи. Поэтому, возможно, скоро подозреваемые в убийстве из свидетелей превратятся в обвиняемых.

«Если будут основания — у нас есть договор о взаимной юридической помощи между Россией и Германией. И он по-прежнему у нас существует. Поэтому наши следователи могут запросить все материалы дела, необходимые для расследования. Если они увидят виновность данного гражданина — конечно, есть такая вероятность, что уголовное дело будет возбуждено», — отмечает вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом, правозащитник Иван Мельников.

А пока идут все эти проверки, родители убитой хотят только одного — увидеть внучку, которую семья Донцовых скрывает от них уже второй год.

