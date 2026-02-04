Терапевт Волгина: поедание снега и сосулек может привести к отравлению

Поедание снега и сосулек может грозить отравлением. Об этом изданию Газета.ру рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.

«Снег впитывает токсичные выхлопные газы, тяжелые металлы, реагенты и бактерии, а сосульки содержат грязь с крыш, пищевой мусор и отходы жизнедеятельности. Болезнетворные бактерии (кишечная палочка), яйца гельминтов, которые могут длительно сохраняться в условиях холода, быстро активируются в тепле организма, вызывая боли в животе, тошноту, рвоту, расстройства стула, а также лихорадку», — предупредила эксперт.

Медик добавила, что к тяжелым отравлениям могут привести и выхлопные газы, промышленные выбросы и противогололедные реагенты. Все эти вещества быстро впитываются в снег.

В сосульках тоже встречается многое из того, что нельзя назвать безопасным и аппетитным. В замершей талой воде могут содержаться птичий помет, плесень и грязь.

Не стоит забывать, что и снег, и сосульки холодные. Поэтому их поедание может привести к ангине или обострению хронических заболеваний, например, фарингита и тонзиллита, предупредила Волгина. Воздействие холода снижает защиту, которую нам обеспечивает иммунная система. Из-за этого болезнетворные бактерии и вирусы, которые в обычных обстоятельствах окажутся обезврежены нашим организмом, при воздействии холода могут оказаться сильнее иммунитета.

