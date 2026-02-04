Валерий Кипелов рассказал о настоящем единении на концерте с жителями Белгорода

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 71 0

Из-за отключения света выступление продолжилось без колонок и микрофонов, зрители поддерживали музыкантов песнями.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Viktor Pogontsev; 5-tv.ru

Настоящее единение группы «Кипелов» с публикой произошло в Белгороде, когда во время концерта в городе отключили электричество. Музыканты продолжили выступление в темноте, а зрители вместе с ними подхватили песни. Об этом 5-tv.ru рассказал лидер коллектива Валерий Кипелов.

«Нашли акустическую гитару нашего гитариста Славика, он быстренько ее настроил, барабанщик взял бубен. Ребята-техники поставили стульчик, и мы вышли на авансцену», — пояснил он.

Музыканты исполнили несколько песен без колонок и микрофонов, создавая камерную атмосферу. Кипелов отметил, что завершать концерт было обидно, поэтому коллектив остался с публикой.

«Хочу выразить огромную благодарность белгородцам за их мужество, за их стойкость, за то, что они просто замечательные. Была такая поддержка потрясающая, что не ответить на это было невозможно», — сказал он.

Ранее барабанщик группы Александр Манякин добавлял, что отсутствие света не помешало качественному выступлению. По его словам, подобные ситуации для музыкантов не редкость и не мешают концерту.

