«Играли как могли»: группа «Кипелов» о концерте с отключенным светом в Белгороде

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 519 0

Музыкантам не помешало отсутствие электричества.

Фото, видео: Жабриков Владимир/ТАСС; © РИА Новости/ Павел Львов; 5-tv.ru

Группа «Кипелов»: концерту в Белгороде не помешало отсутствие света

В отсутствии света на концерте в Белгороде нет ничего особенного. Таким мнением в беседе с 5-tv.ru поделилась группа «Кипелов», оставшаяся без электричества во время выступления в белгородском концертном зале «Энергомаш».

По их словам, растерянности так таковой не было. Группа быстро соориентировалась и спела четыре песни под акустические инструменты вместе с залом, который хором им подпевал.

«Мы вышли, подумали: „Чего, как спеть?“, потому что зал большой, голоса не слышно. Мы вышли, играли как могли, то есть, четыре песни спели под акустику вместе с залом. Вроде как ничего особенного нет, все, как и должно быть. Все бывает в этой жизни. Отключили свет — и что? Все бывает. Ничего особенного в этом нет», — рассказали музыканты.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, несмотря на внезапное отключение электричества, Валерий Кипелов продолжил выступление. Аудитория поддержала легендарного музыканта не только пением хором, но и включенными фонариками на телефонах.

По информации «Россетей», в Белгородской области проводится восстановление электроснабжения. Причиной обесточения послужил ракетный удар ВСУ по объектам инфраструктуры.

«Играли как могли»: группа «Кипелов» о концерте с отключенным светом в Белгороде
