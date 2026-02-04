Умерла заслуженная артистка РФ Ольга Чиповская

В возрасте 67 лет скончалась заслуженная артистка Российской Федерации Ольга Чиповская. Об этом сообщили в Театре Вахтангова.

Ольга Чиповская окончила Театральное училище имени Бориса Щукина в 1980 году и в том же году вошла в труппу Театра имени Евгения Вахтангова.

«Мощная, разнообразная, острохарактерная и трагическая, одна из самых ярких актрис своего поколения», — сказано в сообщении театра.

Дебютом на сцене стал ввод на роль Соланж в спектакле «Лето в Ноане». В последующем Чиповская сыграла Адельму в «Принцессе Турандот», Мими в «Три возраста Казановы», Габриэль в «Старинных русских водевилях», Веселкину в «Варварах», Абигайль в «Стакане воды», Фаншетту в «Два часа в Париже с одним антрактом», Манюшку в «Зойкиной квартире», Секлиту Пилиповну Лымариху в «За двумя зайцами…», Дорис в «Девичнике над вечным покоем», Розалию Солимене в «Филумене Мартурано» и Капитолину Петровну в «Бабе Шанель».

В современном репертуаре Театра Вахтангова актриса играла колоритную цыганку Хасю в «Улыбнись нам, Господи», непреклонную Марью Дмитриевну Ахросимову в «Войне и мире», а также восторженную Долли де Фриз в спектакле «Театр».

В 2021 году Чиповская была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В театре выразили глубокие соболезнования семье, близким, друзьям, коллегам и зрителям. Дата и время прощания с актрисой будут объявлены дополнительно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.