Умерла заслуженная артистка РФ Ольга Чиповская

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 127 0

Актриса Театра Вахтангова посвятила сцене всю жизнь и сыграла десятки ярких ролей.

Умерла заслуженная артистка РФ Ольга Чиповская

Фото: legion-media/Persona Stars/053

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В возрасте 67 лет скончалась заслуженная артистка Российской Федерации Ольга Чиповская. Об этом сообщили в Театре Вахтангова.

Ольга Чиповская окончила Театральное училище имени Бориса Щукина в 1980 году и в том же году вошла в труппу Театра имени Евгения Вахтангова.

«Мощная, разнообразная, острохарактерная и трагическая, одна из самых ярких актрис своего поколения», — сказано в сообщении театра.

Дебютом на сцене стал ввод на роль Соланж в спектакле «Лето в Ноане». В последующем Чиповская сыграла Адельму в «Принцессе Турандот», Мими в «Три возраста Казановы», Габриэль в «Старинных русских водевилях», Веселкину в «Варварах», Абигайль в «Стакане воды», Фаншетту в «Два часа в Париже с одним антрактом», Манюшку в «Зойкиной квартире», Секлиту Пилиповну Лымариху в «За двумя зайцами…», Дорис в «Девичнике над вечным покоем», Розалию Солимене в «Филумене Мартурано» и Капитолину Петровну в «Бабе Шанель».

В современном репертуаре Театра Вахтангова актриса играла колоритную цыганку Хасю в «Улыбнись нам, Господи», непреклонную Марью Дмитриевну Ахросимову в «Войне и мире», а также восторженную Долли де Фриз в спектакле «Театр».

В 2021 году Чиповская была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В театре выразили глубокие соболезнования семье, близким, друзьям, коллегам и зрителям. Дата и время прощания с актрисой будут объявлены дополнительно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.98
-0.04 90.72
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:29
Пострадавшая при пожаре в школе Красноярска девочка попала в реанимацию
17:25
Специалисты дали оценку состояния пострадавших школьников в Красноярске
17:23
Мамы знают лучше? Пять признаков мужчины, от которого нужно уходить сразу
17:11
Дипломатический прорыв: в ОАЭ ждут продвижения от переговоров по Украине
17:08
В школах Кодинска и Красноярска проведут проверки после нападений учеников
16:54
Хакеры рассказали о службе украинского журналиста Шарафмала* в информподразделении ГУР Украины

Сейчас читают

Эстония задержала контейнеровоз с 23 российскими моряками
Мужчина скормил пятилетнюю девочку аллигаторам и дважды избежал смертной казни
Восьмиклассница подожгла одноклассника в Красноярске — что известно к этому часу
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео