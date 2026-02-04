Кошмар в лагере: мужчина усыплял жену ради надругательств над детьми

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 32 0

Он проработал в летних учреждениях 27 лет.

В Британии мужчина усыплял жену и насиловал детей

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Metro: мужчина усыплял жену ради надругательств над детьми в лагере

В Великобритании 76-летний мужчина признался в том, что подмешивал супруге седативные препараты. Так он получал возможность совершать преступления против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщает издание Metro.

В суде он подтвердил, что в период с 26 по 29 июля 2025 года систематически давал жене седативные средства. Это делалось для того, чтобы женщина крепко спала и не могла проснуться. В это время он подвергал сексуальному насилию несовершеннолетних в летнем лагере «Стэтерн Лодж».

Злоумышленник ранее уже сознался в совершении 17 различных правонарушений, включая нападения на двух мальчиков* и жестокое обращение еще с шестью девочками.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что мужчина организовал для доверенных ему детей циничную «сладкую игру». Он раздавал воспитанникам конфеты, которые были заранее пропитаны транквилизаторами. Подсудимый убеждал ребят проглатывать их максимально быстро.

Разоблачить преступную деятельность престарелого британца помог его пасынок. Мужчина заподозрил неладное и решил проверить личные вещи отчима. Он обнаружил в них шприцы, вазелин и детское масло.

Позже сотрудники полиции при обыске нашли у него более полусотни порнографических видеороликов с участием детей.

Мужчина руководил детскими лагерями на протяжении 27 лет, позиционируя их как безопасное пространство для развития талантов и дружбы. На базе «Стэтерн Лодж» ежегодно отдыхали десятки школьников в возрасте от восьми до 11 лет.

После признания вины подсудимый заявил, что ему очень жаль. Однако судья подчеркнул неизбежность сурового наказания. Ожидается, что окончательный приговор будет оглашен 6 февраля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.

-15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.91
-0.07 91.11
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:01
Полтора метра снега: аномальные снегопады унесли жизни десятков людей в Японии
21:46
МИД РФ: Россия готова к диалогу с США после окончания действия ДСНВ
21:38
Кошмар в лагере: мужчина усыплял жену ради надругательств над детьми
21:21
«Сама дура!» — Лариса Гузеева поругалась с интернет-пользователем в соцсетях
21:05
Умеров назвал переговоры в Абу-Даби продуктивными
20:48
Зима не страшна: мужчина спалил дом при попытке растопить наледь на крыше

Сейчас читают

Эстония задержала контейнеровоз с 23 российскими моряками
Пострадавшая при пожаре в школе Красноярска девочка попала в реанимацию
Приносящая удачу лошадь: Драко Малфой стал символом Китайского Нового года
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео