«Отец года» убил 11-летнего сына в туалете аэропорта

Дарья Орлова
Они путешествовали по стране на арендованном автомобиле.

Фото: Reuters/Idris Solomon

В США «отец года» убил 11-летнего сына в туалете аэропорта

В аэропорту города Элко в американском штате Невада расследуют шокирующее убийство ребенка. По данным Daily Mail, 37-летний Джованни Перес во время поездки по США застрелил своего 11-летнего сына Каллана, а затем покончил с собой.

Как пишет издание, отец с ребенком путешествовали на арендованной машине, но в дороге автомобиль сломался. После этого его отбуксировали на стоянку аэродрома, где мужчина планировал оформить другую машину и продолжить поездку.

Перед трагедией отец и сын дважды заходили в туалет аэропорта. Во время второго визита Перес выстрелил в мальчика из пистолета. Ребенок получил смертельное ранение.

После произошедшего мужчина выбежал из помещения. Спустя некоторое время его тело обнаружили сотрудники аэропорта возле билетных касс. По предварительным данным, он совершил самоубийство.

В прошлом году Перес получил звание «Отец года». Как отмечает издание, награду ему присудили после конкурса, где эссе его сына о значении родителей в жизни ребенка заняло третье место.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и выясняют мотивы мужчины. Что именно привело к трагедии во время обычной, на первый взгляд, поездки, пока остается неизвестным.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака

19:45
Называли образцом для подражания: школьный тренер изнасиловала ученика
19:30
Основатель крупной строительной фирмы исчез во время рыбалки под Волгоградом
19:30
Учительница физкультуры показывала нижнее белье своим ученикам и была уволена
19:28
Разъезжал по улицам и стрелял: в Анапе задержали 18-летнего водителя кабриолета
19:26
Экс-замминистра обороны России Иванов не признал вину по новому делу о взятках
19:26
«Он оптимист»: адвокат Артема Чекалина рассказал о его состоянии в СИЗО

Ключевая ставка пошла вниз: кредиты, ипотека и цены — как изменится жизнь россиян
Врачи достали из кишечника женщины стоматологическую отвертку
Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео