«Просто все»: Аврора Киба оказалась под капельницей после разрыва с Лепсом

Экс-невеста Лепса попала в больницу перед 20-летием

Блогер Аврора Киба готовилась встретить свое 20-летие в статусе невесты, однако подготовку к празднику омрачила череда неприятностей. Как пишет издание 7Дней.ru, сначала стало известно о расставании девушки с народным артистом России Григорием Лепсом, а теперь — о резком ухудшении ее здоровья.

В своих социальных сетях 19-летняя студентка опубликовала кадры прямо из постели. На снимках видно, что к руке девушки подключена медицинская капельница. Киба не стала вдаваться в подробности диагноза, но отметила, что неделя перед юбилеем выдалась крайне тяжелой.

«А моя неделя проходит так! Видимо, в этом году перед днем рождения должно было случиться просто все», — написала экс-невеста Лепса.

Telegram/обо всём, о женском/kibavrora

Несмотря на ситуацию, Аврора старается сохранять оптимизм — пост она сопроводила философским хэштегом «живем». В комментариях интернет-пользователи и коллеги из медиа-сферы поддерживают девушку, желая ей восстановить силы и выздороветь к моменту празднования юбилея.

