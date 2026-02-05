«Просто все»: Аврора Киба оказалась под капельницей после разрыва с Лепсом

Бывшая девушка исполнителя хита «Рюмка водки на столе» может отпраздновать свой юбилей под присмотром врачей.

Почему Аврора Киба может встретить юбилей в больнице

Экс-невеста Лепса попала в больницу перед 20-летием

Блогер Аврора Киба готовилась встретить свое 20-летие в статусе невесты, однако подготовку к празднику омрачила череда неприятностей. Как пишет издание 7Дней.ru, сначала стало известно о расставании девушки с народным артистом России Григорием Лепсом, а теперь — о резком ухудшении ее здоровья.

В своих социальных сетях 19-летняя студентка опубликовала кадры прямо из постели. На снимках видно, что к руке девушки подключена медицинская капельница. Киба не стала вдаваться в подробности диагноза, но отметила, что неделя перед юбилеем выдалась крайне тяжелой.

«А моя неделя проходит так! Видимо, в этом году перед днем рождения должно было случиться просто все», — написала экс-невеста Лепса.

текст.Telegram/обо всём, о женском/kibavrora

Несмотря на ситуацию, Аврора старается сохранять оптимизм — пост она сопроводила философским хэштегом «живем». В комментариях интернет-пользователи и коллеги из медиа-сферы поддерживают девушку, желая ей восстановить силы и выздороветь к моменту празднования юбилея.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что продюсер Леонид Дюзник предположил, сколько стоил пиар-контракт Лепса и Кибы.

