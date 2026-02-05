Платежки по-новому и жесткие правила для УК: что изменится в ЖКХ с 1 марта

С 1 марта россиян ждут новые сроки оплаты ЖКХ

С 1 марта 2026 года в России начнет действовать крупный пакет изменений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Новые нормы затронут порядок оплаты услуг, требования к управляющим компаниям, техническое обслуживание домов и прозрачность работы отрасли в целом.

Одним из самых заметных нововведений станет переход на единый обязательный график оплаты ЖКХ. Теперь крайний срок внесения платежей переносится с 10 на 15 число месяца, следующего за расчетным. При этом получение квитанций будет строго регламентировано — не позднее пятого числа. Об этом сообщил адвокат, управляющий партнер M.G.P GROUP Максим Парасочка. Его слова приводит Life.ru.

«Эти сроки носят императивный характер и не могут быть изменены договором или решением собрания собственников, что призвано снизить административную нагрузку и минимизировать количество непреднамеренных просрочек, синхронизировав платежи с периодами получения доходов», — отметил Максим Парасочка.

Цифровизация домов

Параллельно с изменением платежной дисциплины запускается масштабная цифровизация ЖКХ. Для каждого многоквартирного дома будет формироваться обязательный электронный паспорт, содержащий полные технические и эксплуатационные сведения. Также для управляющих организаций вводится единая стандартизированная форма годового отчета.

Оба документа подлежат обязательному размещению в Государственной информационной системе ЖКХ. Это, по мнению экспертов, позволит собственникам получить прозрачный инструмент контроля как за состоянием дома, так и за финансово-хозяйственной деятельностью управляющих компаний.

Обслуживание газового оборудования

Отдельные изменения коснутся сферы газоснабжения. С 1 марта 2026 года вводится государственное тарифное регулирование цен на техническое обслуживание, ремонт, установку и замену внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

«При этом право проводить такое техобслуживание получают не только газораспределительные организации, но и поставщики газа, что создает предпосылки для развития конкурентной среды. Закон также четко устанавливает правовое основание для приостановления подачи газа — неисполнение собственником законного предписания об устранении нарушений при пользовании оборудованием. Эффективность этих изменений будет напрямую зависеть от активности самих собственников в использовании предоставленных возможностей», — рассказал Максим Парасочка.

Юрист Елена Кузнецова пояснила, что новая система формирования тарифов будет строиться исключительно на экономически обоснованных расходах компаний. В стоимость услуг больше нельзя будет включать посторонние затраты, не связанные напрямую с выполнением работ.

«Важно, что для каждого типа работ установят сроки их выполнения, то есть предельное время. Предусмотрен и повышающий коэффициент. Он касается домов, которые находятся далеко от офиса компании. Это так называемая надбавка за удаленность», — добавила Елена Кузнецова.

Обязательные отчеты

С марта 2026 года вступает в силу приказ Минстроя, обязывающий управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы ежегодно отчитываться перед собственниками о своей деятельности и размещать эти данные в ГИС ЖКХ.

В отчетах должны быть подробно указаны перечень и стоимость выполненных работ по содержанию общего имущества, расходы и остатки средств на текущий ремонт, суммы начислений за управление домом и дополнительные услуги, утвержденные общими собраниями жильцов.

Кроме того, в государственной системе должны своевременно обновляться сведения о задолженностях, а информация об исполнительных производствах — оперативно вноситься судебными приставами.

С сентября 2026 года ужесточаются и лицензионные требования к управляющим компаниям. Срок принятия решения о выдаче лицензии сократится с тридцати до десяти дней, однако взамен вводится ряд обязательных условий.

«Наличие оборудованного офиса для приема граждан, штатных специалистов (инженера и бухгалтера) с профильным образованием и опытом, а также обеспечение круглосуточной работы аварийно-диспетчерской службы на собственной основе или по договору», — отметил Максим Парасочка.

