Стало известно о состоянии пострадавших после поджога в красноярской школе детей

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 1 297 0

Возбуждены уголовные дела — в том числе по статье о покушении на убийство.

Пострадавшие после поджога школьники в Красноярске

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Трое пострадавших в ходе нападения одноклассницы подростков в Красноярске находятся в сознании. Об этом 5-tv.ru сообщили в ожоговом центре красноярской краевой больницы.

Ребята находятся в реанимации с ожоговыми травмами, их состояние оценивается как стабильно тяжелое.

«Они в сознании, дышат самостоятельно. Администрация краевой больницы предоставила беспрепятственный доступ родителей к детям в отделение реанимации, с соблюдением необходимых мер инфекционной безопасности», — говорят в медучреждении.

Чтобы согласовать тактику лечения детей, медики провели консультацию с коллегами из Приволжского исследовательского медицинского университета.

В школе № 153 в Красноярске 4 февраля ученица восьмого класса облила одноклассника бензином и подожгла. Вместе с ним пострадали еще двое детей. Пострадавший мальчик получил серьезные термические повреждения. У него ожоги второй и третьей степени в области спины и лица и конечностей. Одежда его полностью выгорела.

По данным МВД, девочка не просто облила одноклассников бензином, но и бросила в класс горящую тряпку. Также она несколько раз ударила детей предметом, внешне похожим на молоток. Напавшую школьницу задержали. По факту произошедшего завели уголовные дела. Одно из них — по статье о покушении на убийство.

Согласно информации 5-tv.ru, незадолго до происшествия напавшая школьница вела личный канал, где размещала опрос о том, кого следует «устранить» — учителя химии или учителя истории.

Ранее 5-tv.ru писал, кто стоит за поджогом волонтерского пункта для бойцов спецоперации в Петербурге.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.91
-0.07 91.11
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:49
«Меня не отпускали»: Федункив столкнулась с паническими атаками при беременности
11:24
Перекуры за свой счет: когда работодатель вправе урезать зарплату
11:17
«Мой сумасшедший друг»: с кем из королевских семей Эпштейн поддерживал связь
11:15
Петербургскому Дому музыки — 20 лет: как один дворец превратился в центр мировой классики
10:55
Умеров заявил о начале второго дня переговоров в ОАЭ
10:49
Желтая оккупация: женщина обнаружила в доме «захваченную» миньонами комнату

Сейчас читают

Не из прихоти: какие продукты запрещали есть солдатам Советской армии
Пикники разорят? Какими продуктами стоит закупиться к весне
Платежки по-новому и жесткие правила для УК: что изменится в ЖКХ с 1 марта
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео