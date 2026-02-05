Нужны были деньги? Кто стоит за поджогом волонтерского пункта в Петербурге

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Знакомые девушки находятся в недоумении от ее поступка. По их словам, она совершенно адекватная.

Поджог волонтерского пункта СВО в Петербурге — что известно

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Девушку, поджегшую волонтерский пункт в Петербурге, могли развести мошенники

Девушка, которая подожгла волонтерский пункт для бойцов СВО в Петербурге, могла попасть под влияние мошенников. Таким мнением поделилась подруга задержанной в беседе с 5-tv.ru.

Как рассказала Анастасия, она вместе с 24-летней Елизаветой Н. учились в Петербурге и какое-то время снимали квартиру. Задержанная увлекалась танцами и работала в магазине одежды, поэтому вряд ли нуждалась в деньгах.

«Это абсолютно адекватный человек. Если так произошло, то, возможно, это действительно мошенники. <…> У Лизы есть стабильная работа, вряд ли ей нужны были деньги», — отметила Анастасия.

Поступок Елизаветы вызвал шок и у ее знакомого Егора, который считает ее совершенно обычной девушкой.

Инцидент произошел на Кантемировской улице в Выборгском районе. В благотворительный фонд «Доброволец», где собирают гуманитарную помощь для участников специальной военной операции, пришла 24-летняя девушка, которая, по предварительным данным следствия, кинула коктейли Молотова.

По словам очевидцев, неизвестная начала кричать, что у нее есть бомба, и угрожала взорвать здание. Поджигательницу задержали и доставили в отдел полиции. Правоохранительные органы проводят расследование.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в Красноярске в школе № 153 восьмиклассница облила одноклассника бензином и подожгла его.

