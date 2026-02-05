Желтая оккупация: женщина обнаружила в доме «захваченную» миньонами комнату

Mirror: женщина обнаружила в доме комнату полную миньонов

Британка по имени Кэт обнаружила в своем недавно приобретенном доме комнату с шокирующим оформлением, которое она сравнила с картинами ада. Об этом сообщает Mirror.

Женщина опубликовала видеоролик в TikTok, где запечатлела момент первого визита в обновленное жилище после получения ключей. Хотя она уже осматривала объект перед покупкой, странная отделка одной из спален совершенно вылетела у нее из головы до окончательного переезда.

Открыв дверь, новая владелица буквально застыла на пороге от увиденного. Все пространство от пола до потолка было заполнено изображениями миньонов — персонажей популярной анимационной франшизы «Гадкий я».

Синее напольное покрытие украшали фигуры желтых существ, карабкающихся по лестницам, а стены были буквально заклеены принтами с героями мультфильма в различных позах.

Даже мелкие детали интерьера, включая шторы, светильники и выключатели, были стилизованы под общую тематику. В углу комнаты стоял желтый шкаф, на котором также красовался портрет миньона.

«Я видела, как выглядит ад», — лаконично прокомментировала Кэт увиденное в своем видео.

Подписчики разделились во мнениях относительно такого дизайна. Многие назвали декор «чудовищным» и «материалом для кошмаров». Они недоумевали, как в таком помещении можно находиться.

Однако нашлись и те, кто разглядел в этом трогательную заботу прежних владельцев о своем ребенке. Один из комментаторов отметил, что, несмотря на визуальную специфичность, эта комната явно была пределом мечтаний для маленького фаната. Родители приложили массу усилий, чтобы воплотить детскую мечту в реальность.

Сама Кэт заявила, что не намерена оставлять все как есть и планирует в ближайшее время полностью переделать помещение, избавившись от навязчивых желтых персонажей.

