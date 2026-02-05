Экзотика вместо пляжей: самые популярные туристические направления в 2026 году

Турэксперт Шилов: Китай и Оман набирают популярность у туристов в 2026 году

В 2026 году на российском туристическом рынке зафиксировано значительное изменение предпочтений путешественников. Они все чаще выбирают сложные и комбинированные туры вместо простого пляжного отдыха. Об этом сообщил директор Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT Максим Шилов в беседе с Lenta.ru.

По словам эксперта, ключевым трендом текущего сезона стал переход от концепции «простого отдыха» к формату «путешествия за впечатлениями». Это привело к формированию новых точек притяжения на карте мира.

Специалист подчеркнул, что качественная трансформация спроса, начавшаяся еще в прошлом году, теперь определяет основные векторы развития всей индустрии гостеприимства.

Одним из главных направлений 2026 года остается Китай. Там помимо известных мегаполисов вроде Пекина и Шанхая, наши соотечественники стали чаще посещать провинциальные культурные центры, такие как Чэнду, Сиань и Лоян.

«Остров Хайнань, Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гуйлинь, Чжанцзяцзе сохраняют популярность, однако параллельно растет интерес к регионам, ранее малоизвестным российскому туристу», — отметил Шилов.

Также активно развиваются прибрежные курорты Циндао и Далянь, а любители зимнего спорта осваивают провинцию Хэйлунцзян.

Параллельно с этим укрепляет свои позиции Оман, который привлекает россиян сочетанием высокого сервиса, культурным богатсвом и отсутствием толп отдыхающих. Особое внимание уделяется горным массивам, пустыням и национальным паркам страны.

Значительные изменения происходят и в сегменте отдыха в Египте, где туристы стали чаще выбирать премиальные отели и индивидуальные экскурсионные программы. Страна пирамид постепенно трансформируется из чисто пляжного кластера в центр культурно-религиозного туризма, чему способствует открытие Большого Египетского музея.

Отдельно эксперт выделил растущий интерес к Африканскому континенту. Если Кения, Танзания и ЮАР уже привычны для рынка, то в 2026 году ожидается выход новых игроков. К примеру, на отраслевой выставке впервые будет представлена Намибия, ориентированная на любителей экотуризма и экспедиционных поездок по заповедникам.

