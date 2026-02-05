Город Грехов: как устроены жизнь и секс-рынок в Лас-Вегасе

The Sun: в Лас-Вегасе 30-летняя секс-работница была задушена клиентом

За блеском казино и роскошных отелей Лас-Вегаса скрывается индустрия, о которой предпочитают не говорить вслух. По данным таблоида The Sun, на знаменитом бульваре Стрип богатые клиенты — так называемые хайроллеры — способны тратить до 100 тысяч долларов за ночь на закрытые вечеринки, эскорт-группы и экстремальные развлечения.

Миллионы за одну ночь

Инсайдеры утверждают, что VIP-игроки из крупных казино вроде Wynn и Bellagio регулярно заказывают на приватные мероприятия сразу по 10–20 девушек. В программу входят алкоголь, наркотики и секс-услуги, а итоговые счета достигают шестизначных сумм.

Промоутер Джоэл Джилберто рассказал, что большинство клиентов ограничиваются несколькими тысячами долларов. Однако «иногда за выходные один человек легко тратит 100 тысяч». По его словам, в город приезжают не только туристы, но и спортсмены и состоятельные иностранцы.

Не знают, вернутся ли домой

Сами работницы индустрии говорят о постоянном страхе. Одна из них, выступающая под именем Нина Нова, призналась,что паранойя сопровождает каждую встречу. По ее словам, всегда есть вероятность не вернуться.

По данным полиции, преступления, связанные с нелегальной секс-индустрией, за год выросли на 300%. Поводом для новой волны обсуждений стала гибель 30-летней женщины, задушенной клиентом в гостинице.

Долги, угрозы и торговля людьми

По словам собеседников издания, многие девушки оказываются в Вегасе не по собственной воле. Среди них — мигрантки из Восточной Европы и Азии, которых удерживают без документов и заставляют «отрабатывать долг» сутенерам.

Инсайдеры утверждают, что отказ от услуг может закончиться побоями, продажей в другой город или угрозами семье. При этом в полицию обращаются редко — из-за риска ареста или депортации.

Почему все происходит именно здесь

В штате Невада официально разрешены бордели, но не в самом Лас-Вегасе. Поэтому около 90% рынка работает нелегально: эскорт-сервисы, массажные салоны и подпольные вечеринки в отелях-казино.

Отсутствие регулирования делает индустрию особенно опасной — нет охраны, медконтроля и правовой защиты. По словам самих работниц, полицейские рейды лишь загоняют их глубже в подполье.

Город развлечений и риска

Власти пытаются «очистить» курорт. Однако наплыв туристов и крупных спортивных событий только увеличивает спрос на нелегальные услуги.

Лас-Вегас остается символом роскоши и свободы. Но для многих его работников это место, где богатство соседствует с насилием, а каждая ночь может стать последней.

