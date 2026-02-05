За лишние билеты — компенсация: в РФ обсуждают наказание за овербукинг

Авиаперевозчиков могут обязать выплачивать компенсации пассажирам, не попавшим на рейс из-за превышения числа проданных мест.

Генпрокуратура предложила ввести ответственность за овербукинг

Российские авиакомпании хотят обязать платить за овербукинг. С таким предложением в Минтранс обратилась Генпрокуратура.

Как пишут «Известия», причиной стали многочисленные жалобы клиентов. Все чаще перевозчики продают больше билетов, чем может вместить самолет. Это делают, чтобы увеличить выручку с каждого рейса. Но если на регистрацию приходят все пассажиры, кто-то обязательно остается за бортом.

Людей отправляют другими рейсами. Вылета приходится ждать по несколько часов, иногда даже ночевать в отеле. При этом воздушный кодекс не запрещает овербукинг, как нет пока и ответственности за его последствия.

Ранее, писал 5-tv.ru, суд запретил авиакомпании S7 практику овербукинга. Решение может стать прецедентом для наведения порядка в отрасли, где подобная схема используется повсеместно.

