Радиостанция «Судного дня» вышла в эфир третий раз за сутки

Радиостанция «Судного дня» передала слова «судьбина» и «вьюнопень»

Радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка» или «Радио Судного дня», вновь вышла в эфир с зашифрованными сообщениями третий раз за сутки. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий круглосуточно активность данной волны.

Впервые за 5 февраля радиостанция вышла в эфир в 11:38 по московскому времени. На волне прозвучало послание: «НЖТИ 74813 ВЬЮНОПЕНЬ 6819 8855 АНЖУ 1144 6637».

Затем в эфире появился новый шифр в 13:06 по московскому времени: «НЖТИ 89037 СУДЬБИНА 5842 7627».

Ранее, 4 февраля, УВБ-76 уже передавала кодированное слово «доярокайф» в момент начала очередного раунда переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. До этого активность на волне не была замечена в течение суток.

Большую часть времени станция транслирует монотонный «жужжащий» сигнал частотой около 110–130 Гц, повторяющийся 15–25 раз в минуту с паузами в 1,2–2,3 секунды.

Периодически жужжание прерывается сообщениями: женский или мужской голос зачитывает коды.

