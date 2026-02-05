Радиостанция «Судного дня» вышла в эфир третий раз за сутки

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 27 0

УВБ-76 уже передавала код «доярокайф» 4 февраля.

Какое слово передала радиостанция судного дня 5 февраля

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Радиостанция «Судного дня» передала слова «судьбина» и «вьюнопень»

Радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка» или «Радио Судного дня», вновь вышла в эфир с зашифрованными сообщениями третий раз за сутки. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий круглосуточно активность данной волны.

Впервые за 5 февраля радиостанция вышла в эфир в 11:38 по московскому времени. На волне прозвучало послание: «НЖТИ 74813 ВЬЮНОПЕНЬ 6819 8855 АНЖУ 1144 6637».

Затем в эфире появился новый шифр в 13:06 по московскому времени: «НЖТИ 89037 СУДЬБИНА 5842 7627».

Ранее, 4 февраля, УВБ-76 уже передавала кодированное слово «доярокайф» в момент начала очередного раунда переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. До этого активность на волне не была замечена в течение суток.

Большую часть времени станция транслирует монотонный «жужжащий» сигнал частотой около 110–130 Гц, повторяющийся 15–25 раз в минуту с паузами в 1,2–2,3 секунды.

Периодически жужжание прерывается сообщениями: женский или мужской голос зачитывает коды.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.91
-0.07 91.11
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:04
Обезвредившую нападавшего в оренбургском детсаду воспитательницу наградят
17:53
Была не прибита: водонапорную башню украли в тульском музее-усадьбе Поленова
17:42
Радиостанция «Судного дня» вышла в эфир третий раз за сутки
17:28
Россия готова обсуждать с США вопросы ядерного сдерживания
17:19
Россия и США договорились восстановить диалог на высоком уровне по военной линии
17:02
«Единая Россия» добилась ежегодного роста финансирования науки

Сейчас читают

Мошенники на это клюют: Мария Баталова в зоне риска после смерти матери
Русский аристократ и цыганская принцесса: история любви Баталова и Леонтенко
Спортзал и ужин: девушка обвиняемого в убийстве 9-летнего мальчика о днях перед трагедией
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео