Церковные традиции: что нельзя делать 6 февраля, чтобы не навлечь беду

День памяти святой Ксении Петербургской отмечается 6 февраля

Православные христиане 6 февраля будут отмечать День памяти святой Ксении Петербургской, к которой молятся о семейном благополучии, защите от бед, здоровье детей и успехах в работе. В издании URA.RU рассказали, что строго запрещено делать в этот праздник, чтобы впоследствии не было неприятностей.

История святой

Ксения жила в Петербурге в XVIII веке. После внезапной смерти мужа она раздала все имущество и избрала путь юродства — стала странствовать в ветхой одежде, посвятив жизнь молитве и помощи людям. За свое смирение и доброту она обрела дар прозорливости и чудотворения: утешала страждущих, исцеляла больных и предсказывала будущее. Позже ее похоронили на Смоленском кладбище, где возвели часовню, а в 1988 году она была канонизирована Русской Православной Церковью.

Что можно и нельзя делать 6 февраля

В этот день рекомендуется заниматься благотворительностью, наводить порядок в доме, завершать старые дела и записывать свои добрые желания. При этом строго запрещено завязывать узлы на одежде или веревках, чтобы не «привязать» к себе неприятности, а также менять постельное белье — по поверьям, это может привести к бессоннице.

