Церковные традиции: что нельзя делать 6 февраля, чтобы не навлечь беду

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 27 0

Важный церковный праздник отметят православные христиане 6 февраля — День памяти святой Ксении Петербургской.

Что нельзя делать 6 февраля

Фото: © РИА Новости/Олег Макаров

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

День памяти святой Ксении Петербургской отмечается 6 февраля

Православные христиане 6 февраля будут отмечать День памяти святой Ксении Петербургской, к которой молятся о семейном благополучии, защите от бед, здоровье детей и успехах в работе. В издании URA.RU рассказали, что строго запрещено делать в этот праздник, чтобы впоследствии не было неприятностей.

История святой

Ксения жила в Петербурге в XVIII веке. После внезапной смерти мужа она раздала все имущество и избрала путь юродства — стала странствовать в ветхой одежде, посвятив жизнь молитве и помощи людям. За свое смирение и доброту она обрела дар прозорливости и чудотворения: утешала страждущих, исцеляла больных и предсказывала будущее. Позже ее похоронили на Смоленском кладбище, где возвели часовню, а в 1988 году она была канонизирована Русской Православной Церковью.

Что можно и нельзя делать 6 февраля

В этот день рекомендуется заниматься благотворительностью, наводить порядок в доме, завершать старые дела и записывать свои добрые желания. При этом строго запрещено завязывать узлы на одежде или веревках, чтобы не «привязать» к себе неприятности, а также менять постельное белье — по поверьям, это может привести к бессоннице.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.55
-0.36 90.29
-0.82
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:21
В интересах Минобороны РФ: ракета «Союз-2.1б» вывела на орбиту военные спутники
3:06
Церковные традиции: что нельзя делать 6 февраля, чтобы не навлечь беду
2:50
Русский автопром с китайским «лицом»: как изменятся цены и выбор машин
2:31
Индустрия начала «ходить»: Сарик Андреасян сравнил кино с развитием ребенка
2:19
«Копия Теоны!» — Курбан Омаров и его жена Валерия впервые показали лицо сына
1:39
«У меня несколько вопросов»: Захарова отреагировала на новую партию «файлов Эпштейна»

Сейчас читают

«Это броня»: Ольга Тумайкина о том, для чего детям нужно читать сказки
Все расходы взяли на себя: кто оплатил похороны Гитаны Леонтенко
Он говорит одно — вы слышите другое: почему пары не понимают друг друга
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео