«Вокруг другие артисты»: как Сарик Андреасян относится к Лизе Моряк на съемках

Сарик Андреасян: на съемках к Лизе Моряк отношусь также, как и к другим актерам

На съемочной площадке нет мужа и жены — есть актер и режиссер, профессионалы своего дела, которые должны оставлять все личное за пределами работы. Так считает кинорежиссер и продюсер Сарик Андреасян. Об этом он поделился в интервью 5-tv.ru на премьере фильма «Сказка о царе Салтане».

Он отметил, что на съемках общается с женой актрисой Лизой Моряк абсолютно также, как и с другими артистами.

«Это профессиональная работа. В тот момент, когда ты вступил на съемочную площадку — ты профессиональный артист и ты перестаешь быть женой. И я общаюсь с ней как с актрисой, потому что вокруг и другие артисты. Мы же не должны разыгрывать какую-то семейную мелодраму, у нас нет таких задач. Мы делаем свою работу профессионально. В тот момент, когда мы с этой съемочной площадки вышли, мы муж и жена», — рассказал кинорежиссер.

По словам Сарика, он прикладывает максимум усилий, чтобы все актера его фильма остались довольны от работы, ведь не так много людей, которые читают титры и знают режиссеров. Другое дело — артисты.

«Я вдвойне стараюсь для всех артистов, потому что мне важно, что пришли артисты, посмотрели кино, вышли и сказали: „Вау! Спасибо, Сарику, что мы у него играем“. А не так, что ему стало стыдно и он убежал с премьеры», — добавил Андреасян.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, по мнению Сарика Андреасяна, новое поколение режиссеров достигает большего результата.

