Индустрия начала «ходить»: Сарик Андреасян сравнил кино с развитием ребенка

Сарик Андреасян: новое поколение режиссеров достигает большего результата

Новое поколение режиссеров и артистов достигает большего результата. Этот процесс вполне логичен и объясним. Об этом в интервью 5-tv.ru заявил кинорежиссер и продюсер Сарик Андреасян на премьере фильма «Сказка о царе Салтане».

«В какой-то момент созрело поколение режиссеров, артистов, которое научилось методом проб и ошибок и так далее достигли большого результата. Поэтому я считаю, что это логический процесс, такая эволюция», — поделился Андреасян.

Кинорежиссер сравнил индустрию с развитием и становлением на ноги ребенка. По его словам, она стала «ходить», но еще не «бегает».

На вопрос журналиста, будет ли он подаваться на премию «Золотой Орел», Сарик ответил, что не ставит это за цель. В первую очередь, он думает о том, чтобы фильм понравился зрителям.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, актриса Ольга Тумайкина уверена, что чтение сказок просто необходимо детям. Это дает им чувство благополучия и защищенности.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.