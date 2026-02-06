Индустрия начала «ходить»: Сарик Андреасян сравнил кино с развитием ребенка

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 37 0

Режиссер не ставит перед собой цель получить награды на премиях и фестивалях.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сарик Андреасян: новое поколение режиссеров достигает большего результата

Новое поколение режиссеров и артистов достигает большего результата. Этот процесс вполне логичен и объясним. Об этом в интервью 5-tv.ru заявил кинорежиссер и продюсер Сарик Андреасян на премьере фильма «Сказка о царе Салтане».

«В какой-то момент созрело поколение режиссеров, артистов, которое научилось методом проб и ошибок и так далее достигли большого результата. Поэтому я считаю, что это логический процесс, такая эволюция», — поделился Андреасян.

Кинорежиссер сравнил индустрию с развитием и становлением на ноги ребенка. По его словам, она стала «ходить», но еще не «бегает».

На вопрос журналиста, будет ли он подаваться на премию «Золотой Орел», Сарик ответил, что не ставит это за цель. В первую очередь, он думает о том, чтобы фильм понравился зрителям.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, актриса Ольга Тумайкина уверена, что чтение сказок просто необходимо детям. Это дает им чувство благополучия и защищенности.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.55
-0.36 90.29
-0.82
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:21
В интересах Минобороны РФ: ракета «Союз-2.1б» вывела на орбиту военные спутники
3:06
Церковные традиции: что нельзя делать 6 февраля, чтобы не навлечь беду
2:50
Русский автопром с китайским «лицом»: как изменятся цены и выбор машин
2:31
Индустрия начала «ходить»: Сарик Андреасян сравнил кино с развитием ребенка
2:19
«Копия Теоны!» — Курбан Омаров и его жена Валерия впервые показали лицо сына
1:39
«У меня несколько вопросов»: Захарова отреагировала на новую партию «файлов Эпштейна»

Сейчас читают

«Это броня»: Ольга Тумайкина о том, для чего детям нужно читать сказки
Все расходы взяли на себя: кто оплатил похороны Гитаны Леонтенко
Он говорит одно — вы слышите другое: почему пары не понимают друг друга
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео