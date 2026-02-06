Власти наградят защитившую детей от нападения воспитательницу детсада

В Оренбургской области наградят воспитательницу за спасение детей от вооруженного дебошира, который забрался в здание во время тихого часа, выломал запасную дверь и ранил одну из сотрудниц. Но несмотря на множественные ранения, Лия Галеева скрутила хулигана и смогла остановить нападавшего. Как обычный рабочий день стал настоящим подвигом, расскажет корреспондент «Известий» Данила Рябчиков.

Чтобы доставить на допрос мужчину, который еле передвигает ноги, оперативникам потребовалось немало сил. Но их все равно оказалось недостаточно для того, чтобы задержанный ответил хотя бы на один, самый простой вопрос следователя.

27-летний молодой человек забежал в здание детского сада с ножом в руках. Героизм проявила воспитательница Лия Галеева, которая ценой собственного здоровья спасла жизни маленьких детей. Она получила незначительные ранения рук, но помешала неадекватному мужчине пройти в комнату к детям.

«Вскрыв вот эту запасную дверь, он зашел в детский сад, где в тот момент находились дети. Но путь ему перегородила одна из воспитательниц, которая вместе с коллегами смогла его обезвредить и закрыть в подсобном помещении», — говорит Рябчиков.

На место через считанные минуты приехали сотрудники Росгвардии, которые смогли задержать мужчину в неадекватном состоянии.

«При попытке разговора с данным гражданином, его речь была невнятная, он говорил непонятные фразы. Мы применили силу… открыли дверь, там находился данный гражданин, был задержан, далее был передан сотрудникам МВД», — заявил сотрудник Росгвардии Марсель.

Губернатор Оренбургской области сообщил, что воспитательница, спасшая детей, будет награждена. В ближайшее время следователя установят мотивы 27-летнего мужчины, после чего предъявят ему обвинения. Уже в ближайшие дни он окажется на скамье подсудимых, где ему изберут меру пресечения.