ФСБ задержала жителя Хабаровского края за передачу сведений об участниках СВО

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 18 0

На мужчину завели дело о госизмене.

Фото, видео: ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Житель Хабаровского края передавал спецслужбам киевского режима сведения об участниках специальной военной операции. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России.

Фигурант 1977 года рождения проживает в городе Бикин, сообщили в ведомстве. Правоохранители установили, что преступник вышел на вербовщиков запрещенной в России структуры, работавшей на Главное управление разведки Минобороны Украины.

Связавшись с украинскими агентами через мессенджер Telegram, мужчина по заданию куратора проводил сбор и передачу данных о личном составе ВС РФ, участвующем в спецоперации, а также о размещении и уровне защищенности воинских частей на территории города.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена в форме шпионажа»). Пособнику украинских спецслужб грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ задержала украинского агента, планировавшего убийство военного в Санкт-Петербурге. На него завели дело об участии в деятельности террористической организации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.55
-0.36 90.29
-0.82
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:04
Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию
11:00
ФСБ задержала жителя Хабаровского края за передачу сведений об участниках СВО
10:56
Кто главный в семье? Российские мужчины неожиданно выбрали не супругу
10:42
В Москве совершили покушение на генерал-лейтенанта Минобороны
10:39
Названа причина смерти актера из «Брата» и «Убойной силы» Артура Арутюняна
10:26
Десятиклассник выстрелил в учителя математики в лицее в Баку

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 февраля, для всех знаков зодиака
Безобидное удовольствие: чему «Щелкунчик» учит детей
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника
Беспилотник «Молния-2» ударил по снайперам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО