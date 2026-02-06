ФСБ задержала жителя Хабаровского края за передачу сведений об участниках СВО

Житель Хабаровского края передавал спецслужбам киевского режима сведения об участниках специальной военной операции. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России.

Фигурант 1977 года рождения проживает в городе Бикин, сообщили в ведомстве. Правоохранители установили, что преступник вышел на вербовщиков запрещенной в России структуры, работавшей на Главное управление разведки Минобороны Украины.

Связавшись с украинскими агентами через мессенджер Telegram, мужчина по заданию куратора проводил сбор и передачу данных о личном составе ВС РФ, участвующем в спецоперации, а также о размещении и уровне защищенности воинских частей на территории города.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена в форме шпионажа»). Пособнику украинских спецслужб грозит пожизненное лишение свободы.

