В Москве совершили покушение на генерал-лейтенанта Минобороны

В Москве было совершено вооруженное нападение на высокопоставленного представителя Министерства обороны России. Как сообщили в Следственном комитете РФ, целью покушения стал генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Инцидент произошел 6 февраля, информацию официально подтвердила представитель СК Светлана Петренко.

«По данным следствия, 6 февраля 2026 года в жилом доме, расположенном на Волоколамском шоссе в городе Москве пока неустановленное лицо произвело несколько выстрелов в мужчину и скрылось с места происшествия. Потерпевший госпитализирован в одну из городских больниц», — сказала она.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники силовых структур задержали мужчину, подозреваемого в подготовке покушения на российского военнослужащего. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, задержанный действовал в интересах украинских спецслужб и был связан с запрещенной в России террористической организацией.

В ведомстве пояснили, что силовикам удалось своевременно остановить противоправную деятельность сторонника радикальной структуры, который получил задание организовать убийство военного и приступил к его выполнению.

