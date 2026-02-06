Российская армия освободила Поповку в Сумской области

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 59 0

Штурмовые подразделения 34-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады сломили сопротивление подразделений территориальной обороны ВСУ.

Успехи ВС РФ на 5 февраля 2026

Фото: Александр Река/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российская армия взяла под контроль населенный пункт Поповка в Сумской области. Об этом сообщили в Министерство обороны РФ.

Ранее о переходе села под контроль российских войск сообщал Telegram-канал «Северный Ветер», связанный с группировкой войск «Север». По его данным, Поповка в Краснопольском районе была занята в результате решительных наступательных действий.

В публикации уточнялось, что штурмовые подразделения 34-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады сломили сопротивление подразделений территориальной обороны ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.55
-0.36 90.29
-0.82
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:56
«Оставались синяки на руках и ногах»: врачи обвиняли дочь Леонтенко в избиении матери
13:45
Песков: Путину докладывают о расследовании покушения на генерала Алексеева
13:32
Тело юноши: 82-летний испанец поделился секретом долголетия
13:29
«Обмякла и сползла»: адвокат рассказала о последних днях Гитаны Леонтенко
13:25
«Участковый ошибся в протоколе»: почему Гитану Леонтенко долго не могли похоронить
13:05
В Херсонской области два человека пострадали в результате атаки ВСУ

Сейчас читают

«Коммерческие риски»: Сабуров отказывался от получения российского гражданства
Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию
В Москве началась церемония прощания с Гитаной Леонтенко
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео