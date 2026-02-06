«Угроза саморазрушения»: Сергей Лавров предсказал будущее ОБСЕ

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Западные страны отошли от ключевых начал, заложенных организацией.

Лавров: ОБСЕ близка к реальной угрозе саморазрушения

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе близка к реальной угрозе саморазрушения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом.

«Не буду даже подробно останавливаться на примерах того, как ОБСЕ оказалась в нынешней ситуации глубочайшего кризиса, подошла к реальной угрозе саморазрушения», — сказал глава дипведомства.

По словам Лаврова, корни кризиса кроются в радикальном отходе большинства государств запада от начал, заложенных в Хельсинкском заключительном акте и последующих декларациях ОБСЕ. При этом глава МИД РФ отметил, что Москва ценит заинтересованность Швейцарии как председателя организации в конкретном дипломатическом контакте с РФ.

Глава МИД Швейцарии в ответ заявил о желании выработать прогресс в восстановлении диалога ОБСЕ с Россией.

Ранее 5 февраля Сергей Лавров заявил, что определенные действия США не соответствуют заявлениям Вашингтона о возможном экономическом сотрудничестве с Москвой. Глава российского дипведомства цитировал недавно принятый документ по Кубе, в котором сказано, что политика РФ в Карибском бассейне «враждебна и злонамеренна».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.


