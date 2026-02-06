Урсула фон дер Ляйен раскрыла детали 20 пакета санкций против России

Анастасия Федорова
Анастасия Федорова

Новый пакет ограничений наложит запрет на импорт меди и платины.

Что будет в юбилейном пакете антироссийских санкций

Фото: www.globallookpress.com/Alicia Windzio

Более 40 танкеров, перевозящих российскую нефть, попадут под запрет Евросоюза

Евросоюз (ЕС) готовит к запуску 20-й пакет антироссийских санкций, главной целью которого станет энергетический сектор и экспорт металлов. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание новых ограничений. Ее слова приводит сайт Европейской комиссии. Ключевым пунктом нового пакета станет полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти.

«ЕС в рамках 20-го пакета санкций внесет в черный список 43 танкера, перевозящих российскую нефть», — заявила фон дер Ляйен.

Помимо нефти, под удар могут попасть поставки промышленных и драгоценных металлов. По данным Bloomberg, в рамках нового пакета Брюссель рассматривает возможность полностью запретить импорт меди и платины, а также ограничить ввоз иридия и родия.

Официальное введение санкций запланировано на 24 февраля — эту дату ранее подтвердила глава евродипломатии Кая Каллас. При этом останавливаться на достигнутом в Европе не собираются: в планах Евросоюза на 2026 год значится как минимум три масштабных пакета ограничений.

За последние четыре года Россия столкнулась с беспрецедентным количеством санкций. На сегодняшний день их количество достигло 20 тысяч. Министр иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) Сергей Лавров подчеркнул, что подобное давление не помогает организаторам добиться заявленных политических целей.

«Мы знаем, что такое санкции не понаслышке, и можем с уверенностью сказать, что они не помогают достичь тех целей, о которых заявляют организаторы подобного нелегитимного санкционного давления», — отметил Лавров.

Глава МИД также выразил уверенность в том, что Россия способна справиться даже с таким аномальным количеством ограничений.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лавров усомнился в готовности Европы к санкциям против США.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 февраля, для всех знаков зодиака


