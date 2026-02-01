Лавров усомнился в готовности Европы к санкциям против США

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 65 0

Министр призвал разобраться, почему Евросоюз готовится к конфликту с Россией.

Лавров усомнился в готовности Европы к санкциям против США

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к журналистам с предложением выяснить, почему страны Европы на фоне напряженных отношений с США вокруг Гренландии планируют военные действия против России и при этом не вводят санкции против Вашингтона.

«Не надо меня спрашивать об этом. Постарайтесь договориться с ними, с кем-то из их СМИ. У них кое-какие корреспонденты здесь есть. Попытайте их на эту тему», — заявил Лавров, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о подготовке Европы к возможному конфликту с Россией.

В тот же день глава МИД отметил, что Европа продолжает пытаться «вбивать клинья» между Россией и США, что, по его мнению, подрывает основы международного диалога и не способствует конструктивному сотрудничеству.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Лавров обратил внимание на внутренние противоречия в Евросоюзе и НАТО, возникшие на фоне глобальных изменений в мировом порядке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

