Телеведущую Светлану Жильцову похоронили на Рогожском кладбище в Москве

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 55 0

Причиной смерти артистки стала продолжительная болезнь, с которой она боролась последнее время.

Фото, видео: 5-tv.ru

В Москве на Рогожском кладбище прошла церемония прощания с советской и российской телеведущей, заслуженной артисткой РСФСР Светланой Жильцовой. Провожать диктора в последний путь пришли ее родственники и коллеги по цеху. 

Траурные мероприятия начались в храме святителя Николая Чудотворца. После отпевания гроб с телом телеведущей доставили к месту захоронения. Могилу артистки украсили многочисленные цветы и еловые ветки. 

Светлана Жильцова скончалась 3 февраля в возрасте 89 лет. Сын телеведущей сообщил, что причиной смерти стала продолжительная болезнь. 

Будущая звезда экрана родилась в 1936 году в Москве. Окончив Институт иностранных языков, она попала на телевидение благодаря участию в международном телепроекте. Свои первые профессиональные шаги она делала под руководством опытного наставника — диктора Всесоюзного радио Ольги Высоцкой. 

За свою карьеру Жильцова стала лицом многих культовых передач. Зрители помнят ее по программам «Спокойной ночи, малыши», «Будильник» и «Веселые нотки». Особую известность ей принесло участие в первых выпусках КВН. В 1993 году Светлана Алексеевна завершила работу в эфире, после чего посвятила себя преподаванию в Высшей национальной школе телевидения, передавая опыт новым поколениям журналистов. 

Ранее 5-tv.ru писал, что прощание с заслуженной артисткой России Ольгой Чиповской пройдет 9 февраля.

