Всего три человека в день: ученые вывели формулу против тревожности

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 62 0

Женщины способны легче перенести стрессовую ситуацию, если их заключают в объятия.

Почему объятия помогают справиться со стрессом

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Объятия снижают риск депрессии на 35%

Обычные объятия могут стать мощным инструментом в борьбе с психическими расстройствами. К такому выводу пришли ученые из Университетского медицинского центра Гамбург-Эппендорф (Германия). Результаты своей работы они опубликовали в научном издании Journal of Public Health

Масштабное исследование, в котором приняли участие более 3200 добровольцев, доказало, что всего одно объятие в день способно снизить риск развития депрессии на 35%. При этом у тех, кто не скупится на тактильную нежность, уровень тревожности падает на 27%, а мрачные мысли посещают голову на 34% реже. 

Ученые даже рассчитали идеальную норму тактильного контакта: для поддержания ментального тонуса достаточно обнимать от одного до трех человек в день. 

Биологический механизм, по словам ученых, прост: объятия служат организму сигналом безопасности, что ведет к снижению уровня кортизола — гормона стресса. Особенно заметен эффект у женщин: лабораторные тесты подтвердили, что дамы восстанавливаются после стресса в разы быстрее, если рядом есть любимый человек, готовый заключить их в объятия. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем опасен хронический недосып.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
 
 

-11° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
77.05
0.50 91.05
0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:54
Президент Италии Серджо Маттарелла объявил XXV Олимпийские игры открытыми
1:41
В суд поступила жалоба на приговор по делу о мошенничестве с квартирой Долиной
1:21
Всего три человека в день: ученые вывели формулу против тревожности
1:06
Отказалась содержать: в Новосибирске задержан мужчина, заказавший свою мать
0:40
«Полностью в лицо»: Бузова рассказала о курьезе на съемках фильма «Равиоли Оли»
0:14
«Чтобы было стыдно»: Песков придумал, как заставить театралов соблюдать дресс-код

Сейчас читают

В Петербурге раскрыли схему продажи органов умерших — что известно к этому часу
Золотой хруст: любовь к кренделькам принесла мужчине целое состояние
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника
Ая из группы «Город 312» впервые вышла на сцену после перенесенного инсульта

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео