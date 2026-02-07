«Чтобы было стыдно»: Песков придумал, как заставить театралов соблюдать дресс-код

Народный артист России Николай Цискаридзе предложил строго отсеивать зрителей, которые пришли на спектакль в неподобающем виде.
В Кремле не поддержали идею обязательного дресс-кода для зрителей театров
В Кремле прокомментировали дискуссию о введении обязательного дресс-кода для театралов. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил журналистам, что строгие правила не дадут необходимого эффекта, и для этого нужны другие методы.
«Насаждать культуру, я считаю, неправильно, ее нужно развивать, нужно делать так, чтобы людям было стыдно приходить неприлично одетыми в театр», — пояснил Песков.
По мнению представителя Кремля, посещение спектаклей должно сохранять свой особый статус.
«Театр все-таки должен быть храмом культуры», — добавил он.
Обсуждение внешнего вида зрителей началось после предложения народного артиста России Николая Цискаридзе ввести дресс-код для посетителей театров. Артист уверен, что появление в залах в шортах или пляжной обуви недопустимо.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Петербурге руководителя уволили за внешний вид.
