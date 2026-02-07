Богомолов призвал узнавать и читать произведения современных литераторов

Исполняющий обязанности ректора Школы-студии МХАТ, заслуженный деятель искусств России, режиссер театра и кино Константин Богомолов высказался о современных литераторах на церемонии вручения Национальной литературной премии «Слово». Режиссер провел награждение победителей в Театре на Малой Бронной, в коем он является художественным руководителем.

Как отметил Богомолов, он не жалеет, что был «втянут» в процесс знакомства с современной литературой. Он также посоветовал ориентироваться не только на списки лучших, то есть отмеченных премиями. Номинанты, по его мнению, заслуживают не меньшего внимания, ведь первые позиции временны, а их произведения — нечто большее, чем участники соревнования.

«Вообще слово не поворачивается назвать литературный процесс соревнованием, здесь нет соревнования. Искусство — это не соревнование. Сегодня побеждают одни, завтра победят другие. Главное — что этот литературный процесс живет, и вот эта премия способствует тому, чтобы читатели узнавали авторов и понимали и чувствовали, насколько активно живет современная русская литература», — сказал Богомолов.

По итогам премии «Слово» в номинации «Проза» победу одержал Захар Прилепин за роман «Тума», лучшим молодым автором (от 18 до 27 лет) стала Варвара Заборцева со сборником повестей и рассказов «Береги косу, Варварушка». В номинации «Поэзия» лауреатом стал Игорь Волгин за сборник «Прикосновенный запас», из молодых поэтов — Амир Сабиров с поэмой «Ноябрь».

Награду также получили Марина Калюбакина за перевод с аварского произведения Залму Батировой «Хунзахская ханша: Трагедия» и Анжелика Эверстова за перевод с якутского творения Натальи Харлампьевой «Прозрачное письмо». Были выделены документалисты Святослав Рыбас и Екатерина Рыбас («Сталин: Немыслимая судьба») и Дмитрий Корнилов («Русский вальс на африканских просторах, или подлинная история создателя первой ЧВК»).

Премию получили драматурги Юрий Поляков с пьесой «Ангел влияния» и Рената Насибуллина с пьесой «Цветок папоротника», в номинации «Литературная критика» выиграл коллектив «Литературной газеты», его представлял главный редактор Максим Замшев. «Мастерам» в номинациях «Проза», «Поэзия» и «Документальная литература» вручили по три миллиона рублей, «Молодым авторам» — по одному миллиону. Гран-при получил режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков.

Ранее, писал 5-tv.ru, Константин Богомолов оценил роль искусства в достижение победы России в украинском конфликте.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.