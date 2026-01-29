Богомолов высказался о вкладе искусства в победу России в украинском конфликте

Виктория Алакоз
Журналист

Режиссер считает, что представители искусства должны участвовать в формировании ценностных ориентиров общества.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Исполняющий обязанности ректора Школы-студии МХАТ, режиссер Константин Богомолов в интервью «Известиям» заявил о своей уверенности в победе России в украинском конфликте, подчеркнув значимость культурной сферы в этом вопросе.

«Я абсолютно верю, что мы победим. Потому что мы правы», — указал он.

Богомолов отметил, что Россия отстаивает не только государственные интересы, но и фундаментальные человеческие ценности. Именно они, по его мнению, лежат в основе человеческого существования.

Также режиссер высказался о роли деятелей культуры, подчеркнув, что их главная задача — быть вместе со своей страной. Он считает, что представители искусства должны участвовать в формировании ценностных ориентиров общества, вдохновлять людей и оказывать поддержку в сложный период.

О назначении Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ стало известно 23 января. Это решение было принято после смерти ректора учебного заведения, заслуженного артиста России Игоря Золотовицкого. Он ушел из жизни на 65-м году.

