Трамп оценил ход переговоров между США, Россией и Украиной

Трамп: У нас были очень хорошие переговоры по теме России и Украины

Переговоры России и Украины по поводу урегулирования вооруженного конфликта идут «очень хорошо», заявил президент США Дональд Трамп. Отвечая на вопросы журналистов, он также намекнул, что за ними может «что-то» последовать.

Пятого февраля в Абу-Даби завершились трехсторонние переговоры по украинскому вопросу. В них участвовали делегаций от Москвы, Киева и Вашингтона. Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф назвал их конструктивными. Того же мнения придерживается и глава Белого дома.

«У нас были очень, очень хорошие переговоры по теме России и Украины. Что-то может произойти», — сказал Трамп. Что именно он имел в виду, не уточнил.

Позитивный настрой американской стороны не разделяет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он заявлял, что Киев нацелен на постоянные провокации ради срыва переговоров, комментируя покушение на генерал-лейтенанта, первого заместителя начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил Владимира Алексеева.

Что касается переговоров в Абу-Даби, по итогам второго раунда Украина и Россия договорились об обмене 314 военнопленными. Уиткофф заявлял, что в ближайшие недели он ожидает прогресса в процессе урегулировании. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже анонсировал третий раунд — в ближайшее время.

Прежде в Майами, США, прошли переговоры Стива Уиткоффа и спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева. Американский политик тогда подчеркнул, что Москва ведет «усердную работу» над возможным мирным соглашением. Первый раунд трехстороннего обсуждения украинского конфликта состоялся в Абу-Даби в январе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина требует гарантий безопасности от США до заключения мирного соглашения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.