В Норвегии назвали диалог Путина и Си Цзиньпина плохим событием для Запада

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 45 0

Беседа российского и китайского лидеров состоялась 4 февраля.

Как на Западе отреагировали на диалог Путина и Си Цзиньпина

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Steigan: разговор Путина и Си Цзиньпина стал плохим событием для Запада

Телефонная беседа президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина стала негативным сигналом для западных стран, поскольку, по оценке норвежского портала Steigan, она показала несостоятельность попыток разобщить Москву и Пекин. Об этом издание написало 6 февраля.

В материале подчеркивается, что отношения Китая и России характеризуются как «более тесные, чем союз», а в дальнейшем стороны намерены еще активнее согласовывать действия по ключевым международным вопросам и использовать взаимные преимущества. Для западных государств, рассчитывавших на противоречия между двумя евразийскими державами, это, по мнению авторов, неблагоприятный результат.

Как отмечает портал, в ходе разговора, продолжавшегося около полутора часов, лидеры обсудили стратегическое сближение: углубление экономической интеграции, координацию в сфере безопасности и совместную поддержку идеи многополярного мироустройства.

Переговоры состоялись 4 февраля накануне китайского Нового года, который начинается 17 февраля. Си Цзиньпин указал на готовность обеих стран отстаивать справедливость на международной арене.

В тот же день помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что подобные контакты стали доброй традицией двустороннего общения. По его словам, беседа длилась 1 час 25 минут: лидеры подвели итоги прошедшего года, обсудили перспективы сотрудничества и актуальные мировые вопросы, отметив беспрецедентно высокий уровень отношений между Москвой и Пекином.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
 

-11° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
77.05
0.50 91.05
0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

10:00
Термобарический удар российского «Солнцепека». Лучшее видео из зоны СВО
10:00
Йога против стресса и лишних килограммов: как практика заменяет спортзал и психолога
9:40
В Норвегии назвали диалог Путина и Си Цзиньпина плохим событием для Запада
9:19
Мощный выброс плазмы: геомагнитный прогноз на 7 февраля
9:00
Лучше присядьте! Tokio Hotel спустя 20 лет — как изменились кумиры подростков нулевых
8:53
ФРГ стала лидером по запросам убежища в России среди стран ЕС

Сейчас читают

«Искусство — это не соревнование»: Богомолов высказался о современной литературе
Он ведет себя «слишком идеально»: скрытые признаки измены, о которых не говорят
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 февраля для всех знаков зодиака
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео