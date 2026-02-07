В Норвегии назвали диалог Путина и Си Цзиньпина плохим событием для Запада

Steigan: разговор Путина и Си Цзиньпина стал плохим событием для Запада

Телефонная беседа президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина стала негативным сигналом для западных стран, поскольку, по оценке норвежского портала Steigan, она показала несостоятельность попыток разобщить Москву и Пекин. Об этом издание написало 6 февраля.

В материале подчеркивается, что отношения Китая и России характеризуются как «более тесные, чем союз», а в дальнейшем стороны намерены еще активнее согласовывать действия по ключевым международным вопросам и использовать взаимные преимущества. Для западных государств, рассчитывавших на противоречия между двумя евразийскими державами, это, по мнению авторов, неблагоприятный результат.

Как отмечает портал, в ходе разговора, продолжавшегося около полутора часов, лидеры обсудили стратегическое сближение: углубление экономической интеграции, координацию в сфере безопасности и совместную поддержку идеи многополярного мироустройства.

Переговоры состоялись 4 февраля накануне китайского Нового года, который начинается 17 февраля. Си Цзиньпин указал на готовность обеих стран отстаивать справедливость на международной арене.

В тот же день помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что подобные контакты стали доброй традицией двустороннего общения. По его словам, беседа длилась 1 час 25 минут: лидеры подвели итоги прошедшего года, обсудили перспективы сотрудничества и актуальные мировые вопросы, отметив беспрецедентно высокий уровень отношений между Москвой и Пекином.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

