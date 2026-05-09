В Китае российские туристы отметили День Победы у памятных мест Суйфэньхэ
Мероприятия к памятной дате стали напоминанием о силе единства и дружбы для гостей и жителей страны.
Фото, видео: 5-tv.ru
Российские туристы в китайском городе Суйфэньхэ отметили День Победы памятными мероприятиями. Они посетили места, связанные с историей Второй мировой войны и возложили цветы к памятникам. Об этом сообщил туристический портал о Китае VISITCHINA в Telegram-канале.
Праздничная программа прошла в городе, который для многих россиян остается важной точкой культурных и исторических связей с Китаем. Участники собрались 9 мая в 14:00 по местному времени у центрального входа гостиницы «Сюйшень».
В памятный день туристы прошли по мемориальным местам Суйфэньхэ и историческому центру города. Им рассказали о событиях военных лет, а также о роли города в укреплении мирных отношений между народами.
Одной из главных частей программы стало возложение цветов к памятнику «Воинам-освободителям». Также участники почтили память переводчика Галины Дубеевой, имя которой связано с историей дружбы и взаимопонимания между народами.
Кроме того, россияне посетили музей «Посланнику дружбы и мира», посвященный Галине Дубеевой. В рамках памятной акции туристам раздали Георгиевские ленточки, которые являются один из символов памяти о Победе.
Встреча прошла в теплой атмосфере, а гид помог гостям лучше понять историю памятных мест.
