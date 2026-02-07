Зеленский заявил о неизменности позиции Киева по Донбассу

Позиция Украины по вопросу Донбасса после переговоров в Абу-Даби остается прежней, Киев не намерен отказываться от своих требований. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

По его словам, российская сторона настаивает на выходе украинских войск из Донбасса.

«Россия хочет нашего выхода из Донбасса, а мы говорили, что самая надежная позиция — «стоим на своем», — приводит слова Зеленского телеканал «Мы. Украина» в своем Telegram-канале.

Зеленский отметил, что на переговорах обсуждался компромиссный вариант, предложенный делегацией США, который рассматривался обеими сторонами.

Второй раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины прошел 4–5 февраля в Абу-Даби. По его итогам спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что Москва и Киев договорились об обмене 314 военнопленными. Он также отметил, что российская и украинская делегации планируют продолжить консультации по урегулированию конфликта в ближайшие недели.

Первый раунд трехсторонних консультаций по вопросам безопасности с участием России, Украины и США состоялся 23–24 января также в Абу-Даби. Российскую переговорную группу тогда возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков.

