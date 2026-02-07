Зеленский заявил о неизменности позиции Киева по Донбассу

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 55 0

Глава киевского режима прокомментировал итоги переговоров в Абу-Даби.

Зеленский заявил о неизменности позиции Киева по Донбассу

Фото: Reuters/Anatolii Stepanov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Позиция Украины по вопросу Донбасса после переговоров в Абу-Даби остается прежней, Киев не намерен отказываться от своих требований. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

По его словам, российская сторона настаивает на выходе украинских войск из Донбасса.

«Россия хочет нашего выхода из Донбасса, а мы говорили, что самая надежная позиция — «стоим на своем», — приводит слова Зеленского телеканал «Мы. Украина» в своем Telegram-канале.

Зеленский отметил, что на переговорах обсуждался компромиссный вариант, предложенный делегацией США, который рассматривался обеими сторонами.

Второй раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины прошел 4–5 февраля в Абу-Даби. По его итогам спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что Москва и Киев договорились об обмене 314 военнопленными. Он также отметил, что российская и украинская делегации планируют продолжить консультации по урегулированию конфликта в ближайшие недели.

Первый раунд трехсторонних консультаций по вопросам безопасности с участием России, Украины и США состоялся 23–24 января также в Абу-Даби. Российскую переговорную группу тогда возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-11° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
77.05
0.50 91.05
0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

17:48
Десятки миллионов под арестом: что изъяли у блогера Лерчек
17:33
Масленица без иллюзий: сколько в 2026 году будут стоить ингредиенты для блинов
17:22
«Очень несчастны и талантливы»: Быстров о тех, кому тяжело найти свое место в обществе
17:04
«Дергается глаз»: Тодоренко о том, как хронический недосып меняет ее внешность
17:00
Кефир подходит не всем: когда «полезный» напиток вредит кишечнику
16:53
Агент актрисы Фроловцевой опроверг информацию о ее госпитализации

Сейчас читают

«Всегда про одиночество»: Анна Банщикова о хорошем кино
Виноват офисный воздух? Почему на работе мы выглядим хуже
Слышат больше, чем мы? Какую музыку любят собаки
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео