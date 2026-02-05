Уиткофф: Россия, Украина и США договорились об обмене 314 военнопленными

Ранее о прогрессе в вопросе урегулирования на Украине заявлял глава РФПИ.

Каких договоренностей достигли РФ, США и Украина

Россия, Украина и США договорились осуществить обмен 314 военнопленными. Об этом заявил спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф.

«Сегодня делегации из США, Украины и России договорились об обмене 314 военнопленными — первом за последние пять месяцев», — написал он в соцаильной сети X.

Прогресс в вопросе урегулирования конфликта на Украине отметил глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

«Мы видим, что, безусловно, прогресс есть и идет хорошее, позитивное движение вперед», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, как продвигается мирное соглашение.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал в интервью RT, что определенные действия США идут вразрез с заявлениями о экономическом сотрудничестве с Москвой в будущем. В частности, он отметил документ по Кубе.

«И там было сказано, что объявляется чрезвычайное положение в связи с той угрозой, которую Куба создает для интересов США в Карибском бассейне, в том числе благодаря враждебной и злонамеренной политике России», — заявил Лавров.

