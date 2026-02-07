Британский пианист предложил Гуменнику использовать свою музыку на Олимпиаде

Поклонники спортсмена запустили масштабный флешмоб в социальных сетях, чтобы фигуристу разрешили выступать под композицию из известного фильма.
Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева
Музыкант Бартлетт поддержал российского фигуриста в споре из-за «Парфюмера»
Российский фигурист Петр Гуменник получил неожиданную поддержку из Великобритании в борьбе за свою олимпийскую программу. Пианист Мартин Джеймс Бартлетт лично разрешил спортсмену использовать свою музыку для выступления на Играх-2026, написав об этом в соцсети.
Все началось с того, что поклонники спортсмена запустили флэшмоб в социальных сетях, призывая разрешить ему выступать под музыку из фильма «Парфюмер». Ранее использование этой композиции было под вопросом из-за авторских прав.
Один из пользователей обратился к Бартлетту, изложив суть конфликта. Музыкант не остался в стороне и подтвердил, что не имеет претензий к российскому фигуристу.
«Помощь уже в пути», — написал пианист.
Однако вскоре комментарий Бартлетта исчез. Интернет-пользователи предположили, что музыкант самостоятельно удалил сообщение.
Ранее 5-tv.ru писал, как тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новость о запрете Петру Гуменнику выступать под композицию из фильма «Парфюмер».
