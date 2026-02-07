Британский пианист предложил Гуменнику использовать свою музыку на Олимпиаде

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 48 0

Поклонники спортсмена запустили масштабный флешмоб в социальных сетях, чтобы фигуристу разрешили выступать под композицию из известного фильма.

Чем закончился скандал Гуменникова из-за «Парфюмера»

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Музыкант Бартлетт поддержал российского фигуриста в споре из-за «Парфюмера»

Российский фигурист Петр Гуменник получил неожиданную поддержку из Великобритании в борьбе за свою олимпийскую программу. Пианист Мартин Джеймс Бартлетт лично разрешил спортсмену использовать свою музыку для выступления на Играх-2026, написав об этом в соцсети.

Все началось с того, что поклонники спортсмена запустили флэшмоб в социальных сетях, призывая разрешить ему выступать под музыку из фильма «Парфюмер». Ранее использование этой композиции было под вопросом из-за авторских прав.

Один из пользователей обратился к Бартлетту, изложив суть конфликта. Музыкант не остался в стороне и подтвердил, что не имеет претензий к российскому фигуристу.

«Помощь уже в пути», — написал пианист.

Однако вскоре комментарий Бартлетта исчез. Интернет-пользователи предположили, что музыкант самостоятельно удалил сообщение.

Ранее 5-tv.ru писал, как тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новость о запрете Петру Гуменнику выступать под композицию из фильма «Парфюмер».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-11° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
77.05
0.50 91.05
0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

20:54
Орбан: Украина стала врагом Венгрии из-за давления на энергоресурсы
20:37
В Москве обнаружили клад со старинными серебряными монетами
20:19
Британский пианист предложил Гуменнику использовать свою музыку на Олимпиаде
20:00
Он ведет себя «слишком идеально»: скрытые признаки измены, о которых не говорят
19:44
Врач сообщил о состоянии напавшего на студентов и полицейских в общежитии в Уфе
19:31
«Хоть на туалете»: Бондаренко о том, что Джиган пишет музыку в кровати

Сейчас читают

«Ему нечем было болеть»: Павлиашвили вспомнил последний разговор с Цоем перед гибелью
«Всегда про одиночество»: Анна Банщикова о хорошем кино
Виноват офисный воздух? Почему на работе мы выглядим хуже
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео