«Пищевая ловушка»: почему от чипсов невозможно оторваться

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова

Вы едите, а мозг не сыт. Врач объяснила феномен зависимости от популярного снека.

Как сочетание соли и жира «взламывает» наш мозг

Фото: 5-tv.ru

Нутрициолог Хайкина: соль — главный виновник зависимости от снеков

Открыть пачку чипсов и вовремя остановиться — задача почти невыполнимая для большинства людей. Эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина в беседе с Lenta.ru раскрыла неочевидные причины этой пищевой зависимости.

Главный «виновник» неудержимой тяги — это соль. Она не только усиливает вкус, но и маскирует высокую жирность продукта, попутно стимулируя аппетит. Эта комбинация воздействует на нейрохимические процессы, вызывая настоящую пищевую зависимость.

При этом избыток соли притупляет работу механизмов насыщения. Мозг просто не получает сигнал о том, что еды уже достаточно.

Врач напомнила, что физиологическая потребность организма в соли невелика. Для нормальной работы нам нужно около 1,5 грамма натрия в сутки, что равно примерно 3,8 грамма соли.

«Однако на практике удержаться в этих пределах сложно, так как соль присутствует почти во всех продуктах», — отметила Дарья Хайкина.

При этом превышение этой нормы ведет к гипертонии, сердечно-сосудистым заболеваниям и повышает риск инсульта.

