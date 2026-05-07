Скрытая угроза в тарелке: как привычная еда провоцирует болезни

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 17 0

Специалисты предупредили о долгосрочных последствиях употребления популярной еды.

Какие продукты нельзя употреблять каждый день

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Metropoles: фастфуд усиливает воспалительные процессы в организме

Ежедневное употребление определенных групп продуктов питания значительно усиливает воспалительные процессы в человеческом организме, что наносит серьезный вред здоровью. Об этом говорится в материале эксперта Клаудии Мейрелес, опубликованном в издании Metropoles.

По мнению специалистов, регулярное присутствие в меню специфической пищи повышает уровень скрытого хронического воспаления. Со временем этот патологический процесс начинает негативно отражаться на корректном функционировании внутренних органов и может стать катализатором для развития тяжелых хронических патологий.

В перечень наиболее вредных категорий включены товары с высокой степенью промышленной обработки, изделия с избыточным содержанием сахара, а также переработанные жиры и классический фастфуд.

«Такие продукты при регулярном употреблении могут поддерживать в организме состояние хронического воспаления, которое постепенно влияет на общее здоровье», — говорится в материале.

Помимо еды, существенный урон самочувствию наносит чрезмерное увлечение алкогольными напитками, от которых в первую очередь страдает печень и возникают сбои в работе кишечного тракта. Чтобы минимизировать риски и купировать воспаление, медики рекомендуют переходить на сбалансированный рацион.

Основу питания должны составлять натуральные овощи и фрукты, а также здоровые растительные или животные жиры. Исследователи также напоминают, что даже простая десятиминутная прогулка сразу после приема пищи способна значительно укрепить здоровье и предотвратить возникновение заболеваний, связанных с естественным старением организма. Такой комплексный подход помогает поддерживать тело в тонусе и замедлять дегенеративные процессы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+26° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
74.62
-0.60 87.89
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:30
Замедляет старение? Врач рассказал о неожиданной пользе кофе
22:30
Скрытая угроза в тарелке: как привычная еда провоцирует болезни
22:21
Силы ПВО уничтожили 101 беспилотник ВСУ за четыре часа
22:15
Не смирился с разрывом: мужчина ворвался в дом бывшей с ножом
22:08
В Москве ребенок выпрыгнул из окна, спасаясь от пожара
22:00
Работает как пластырь: почему утренний кофе вызывает сонливость

Сейчас читают

Минобороны России объявило перемирие с 8 по 10 мая с предупреждением для Киева
Пассажиров с лайнера, где вспыхнул хантавирус, поместят в военный изолятор
Накануне праздника: когда пройдет генеральная репетиция парада Победы в 2026 году
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео