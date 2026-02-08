«Пошли они на»: Лепс о том, будет ли поздравлять женщин с 8 Марта

Исключения, возможно, заслужит бывшая пассия народного артиста Аврора Киба, с которой он поддерживает связь.

Будет ли Лепс поздравлять женщин с 8 марта

Лепс не намерен поздравлять прекрасный пол с 8 марта

Народный артист РФ Григорий Лепс не намерен поздравлять прекрасный пол с 8 Марта. Об этом он заявил 5-tv.ru на юбилейном концерте Аниты Цой.

«Клара Цеткин и Роза Люксембург (лидеры движения за права женщин, причастные к учреждению праздника 8 марта — Прим.ред.) меня мало интересовали<…> Пошли они на *** ваши девушки», — заявил музыкант.

Когда артиста спросили об отношениях с блогером Авророй Кибой, он ответил, что не следит за ее дальнейшей судьбой, ведь она взрослый самостоятельный человек. Тем не менее, бывшие возлюбленные поддерживают связь — например, Лепс послал Кибе цветы на День рождения 5 февраля. Ей исполнилось 22 года.

Григорий Лепс и Аврора Киба начали встречаться в 2024 году, когда певец представил свою юную спутницу публике на премии «МУЗ-ТВ». Сразу после этого Лепс сделал избраннице предложение руки и сердца. Киба объявила о расставании с народным артистом 25 января.

