Российского фигуриста Гуменника вызвали на допинг-контроль

Российского фигуриста Гуменника обязали пройти тест на допинг на Олимпиаде в Милане. Об этом сообщают РИА Новости.

Спортсмена вызвали на допинг-контроль в 7 утра 8 февраля в Олимпийской деревне. Соревнования в короткой программе у Гуменника стартуют 10 февраля, фигурист уже провел первую тренировку.

Ранее адвокат Аркадий Бух рассказал в комментарии 5-tv.ru о запрете на использование саундтрека из кинофильма «Парфюмер» в программе Петра Гуменника на Олимпийских играх 2026 года. Он, по мнению спикера, может быть обусловлен антироссийскими настроениями в ЕС.

При этом с российским фигуристом оказался неожиданно солидарен композитор из Великобритании, Мартин Джеймс Бартлетт. Пианист лично разрешил спортсмену использовать свою музыку для выступления на Играх-2026.

На Олимпиаде в нейтральном статусе выступят 13 атлетов из России. Участникам из РФ также не разрешили принять участие в параде и церемонии открытия — только наблюдать за мероприятиями вместе с остальными зрителями.

