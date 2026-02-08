Экс-супруга бизнесмена Александра Галицкого покончила с собой в ИВС Истры

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров

В оставленной записке она обвинила в случившемся своего бывшего мужа.

Что известно о смерти Алии Галицкой

Фото: ВКонтакте/Лия Базикова/id74261634

Алия Галицкая, бывшая супруга предпринимателя и экс-члена совета директоров «Альфа-Банка» Александра Галицкого, покончила с собой в изоляторе временного содержания в Истре. Об этом 8 февраля сообщила член СПЧ Ева Меркачева в своем Telegram-канале.

«Это произошло не в СИЗО, а в ИВС Истры, что не смягчает трагедии. В камере она была одна. В оставленной записке обвинила в случившемся бывшего мужа», — написала Меркачева.

Ранее появилась информация о том, что тело Галицкой обнаружили 7 февраля в одном из следственных изоляторов (СИЗО). Однако в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) эту информацию 5-tv.ru официально опровергли.

«В СИЗО Московского региона суицидов не происходило», — рассказали в ФСИН.

Алия Галицкая была арестована 6 февраля по подозрению в вымогательстве более 150 миллионов долларов у Александра Галицкого. По версии следствия, в 2024 году она совместно с неустановленными лицами требовала у бывшего мужа деньги, угрожая распространением информации, порочащей его репутацию.

